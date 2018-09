Alles reine Kopfsache - Pflegetipps und Haarmythen

Nicht nur die Haut braucht im Sommer besonders viel Pflege und Zuwendung, sondern auch unsere Haare benötigen Schutz. Höchste Zeit also, seinem Haar jetzt eine Wellnesskur zu gönnen.

Dieser Artikel erschien in der Télécran-Ausgabe vom 19. September. Die neue Ausgabe erscheint am 26. September (siehe nachfolgendes Cover).

Drei Mythen rund ums Haar:

Eine tägliche Wäsche schadet den Haaren – so heißt es oft. Doch an dieser Behauptung ist nichts dran. Tägliches Haarewaschen ist mit einem milden Shampoo durchaus in Ordnung. Machen Sie doch einfach die Häufigkeit der Haarwäsche davon abhängig, wie schnell ihre Haare nachfetten.

100 Bürstenstriche pro Tag für schönes Haar – auf diesen Tipp schwören viele Großmütter ...