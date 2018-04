Alles im grünen Bereich

Kurz vor dem Beginn der Sommersaison sind die Manager der Luxemburger Reiseunternehmen zufrieden. Nach mehreren eher durchwachsenen Jahren kam das Geschäft wieder richtig in Schwung.

Kurz vor dem Beginn der Sommersaison sind die Manager der Luxemburger Reiseunternehmen zufrieden. Nach mehreren eher durchwachsenen Jahren kam das Geschäft wieder richtig in Schwung.

von Fern Morbach

"Wer seinen Sommerurlaub nicht bald bucht, wird das nehmen müssen, was noch übrig bleibt und noch verfügbar ist." Mitte April raubt Alberto Kunkel, der Chef von Luxair Tours, den Jägern von Reiseschnäppchen die ganz große Hoffnung auf Billigangebote. Bei dem wichtigsten Luxemburger Reiseveranstalter erwartet man im Sommer "keine Braderie". Last-Minute-Angebote werde es wohl nur in geringer Zahl geben und "ganz sicher nicht in den meistgefragten Hotels".

Wenige Wochen vor dem Beginn der Sommersaison 2018 ist man bei Luxair Tours sehr zufrieden ...