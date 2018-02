Bio-Lebensmittel und Naturkosmetik: Das Messe-Duo "Biofach" und "Vivaness" verzeichnet ein Plus von 400 Ausstellern. Einer darunter aus Luxemburg.

Lifestyle 3 Min.

Alle wollen "bio"

Nicole Werkmeister Das Messe-duo "Biofach" für Bio-Lebensmittel und "Vivaness" für Naturkosmetik in Nürnberg zeigt, dass das Interesse an der Branche weiter wächst – aber auch die Zahl derer, die auf der Welle mitschwimmen.

Vom Mittwoch, den 14. Februar, bis zum vergangenen Samstag, den 17. Februar, stand die Metropolregion Nürnberg wieder ganz im Zeichen biologischer Produkte. Die Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel und Naturkosmetik "Biofach & Vivaness" startete in diesem Jahr unter dem Motto "Next Generation", was sich beim Rundgang in zweierlei Hinsicht bemerkbar machte: Die Zahl der Start-ups, die an kleineren Ständen ihre durchgestylten Kreationen anbieten, nahm zu – während so mancher renommierte Platzhirsch das Feld räumte.



Pflanzenhaarfarbe - wie hier bei Khadi am Stand zum Ausprobieren gezeigt - war einer der Trends auf der "Vivaness". Foto: Nicole Werkmeister

Naturkosmetik aus Luxemburg

In Halle 7A, die seit Jahren den Messeableger "Vivaness" beherbergt, fehlte etwa Dr. Hauschka – eine der Traditionsmarken der Naturkosmetik. Und das, obwohl das Unternehmen gerade eine neue, durchaus ansprechende Linie für dekorative Kosmetik lanciert. Zu den verbliebenen etablierten Marken, wie Primavera oder Santaverde, die mit "pure" eine neue Linie für empfindliche Haut präsentierten, gesellten sich Unternehmen, die weniger ganzheitlich aufgestellt sind und eher durch Besonderheiten auffallen: schwarze Zahncreme auf Kohlebasis, teils recyclingfähige Zahnbürsten aus Bambus oder Biokunststoff sowie Deos in Form von Puder oder cremigen Sticks.

Im Newcomer-Bereich der "Vivaness" traf man gar ein Unternehmen aus Luxemburg – das einzige auf der gesamten Messe: Dominique Nemery stellte erstmals auf dieser internationalen Bühne ihre in Steinfort angesiedelte Naturkosmetikmarke Amatera vor. Sie habe sich gegen ein Zertifikat und für Transparenz der Inhaltsstoffe entschieden, erklärte sie ihre Entscheidung gegen eines der bekannten Naturkosmetiksiegel.



Dominique Nemery aus Luxemburg präsentierte ihre Naturkosmetikmarke Amatera im Newcomer-Bereich "Breeze“ der "Vivaness“. Foto: Nicole Werkmeister

100 Prozent der Wirkstoffe sind natürlichen Ursprungs und rund 88 Prozent davon aus kontrolliert biologischem Anbau, was auch gekennzeichnet wird. Die Grundlage der Unisex-Gesichtspflege-Serie bilden zwölf hochwertige Pflanzenöle, die den Cremes eine goldgelbe Farbe verleihen. Für die Damen gibt es zusätzlich ein Fluid für Hals und Dekolleté. "Ich möchte eine Zielgruppe ansprechen, die sich eher im hochpreisigen Segment bewegt und sich eine natürliche aber wirksame Pflege wünscht", ließ die Unternehmerin wissen, deren Produkte sich preislich zwischen 44 Euro für die Lippenpflege und 80 Euro für das Booster-Serum bewegen.



"Bis zu 400 synthetische Inhaltsstoffe erlauben so manche Zertifizierer für Naturkosmetik", erklärte wenig später Jerg Wohnhas, der sich mit seiner seit 32 Jahren bestehenden Marke Provida ganz bewusst nicht in der "Vivaness"-Halle, sondern am Demeter-Gemeinschaftsstand im Lebensmittelbereich niedergelassen hatte. Von dem, was sich in Halle 7A im Namen von Naturkosmetik tummelte, wolle man sich deutlich distanzieren.



Die schlichte Pflegelinie von Provida, die teils auch mit Bachblüten arbeitet, ist Demeter-zertifiziert. Foto: Nicole Werkmeister

Noch jung im erlesenen und kleinen Club der Demeter-Kosmetik ist dagegen Die Nikolai, die Kosmetikmarke des in der Wachau beheimateten österreichischen Demeter-Weinguts Nikolai, deren Hauptwirkstoff aus Traubenkernen gewonnen wird, wodurch die Cremes eine mintgrüne Farbe erhalten. Ein ähnliches Konzept verfolgt die toskanische Fattoria La Vialla. Die in den Oliven enthaltenen Polyphenole sind der Hauptwirkstoff ihrer jüngst auf dem Markt gebrachten Demeter-Pflegelinie.

Wer es in Sachen Kosmetik also gerne wirkstoffreich natürlich hat, sollte sich angesichts der zunehmenden Auswahl entweder am Demeter-Siegel orientieren oder aber die verwendeten Inhaltsstoffe der gewählten Produkte genauer unter die Lupe nehmen.



Zum 30-jährigen Jubiläum zeigt Sonnentor einige Neuheiten - darunter auch ein rosafarbenes Pulver, das in warmer (Hafer)Milch aufgelöst zu "Rote-Beete-Latte" wird. Foto: Nicole Werkmeister

Vegan und bequem

Der Messebereich für Biolebensmittel wurde aufgrund der steigenden Ausstellerzahl in diesem Jahr um zwei weitere Hallen erweitert. Wie durchdacht das jeweilige Angebot der Anbieter für die attraktive Marktnische jedoch ist, bleibt dem Hersteller selbst überlassen. Während Unternehmen wie der Gewürz- und Kräuterspezialist Sonnentor, der in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen feiert, sich aus eigenen Ansprüchen um recyclingfähige Verpackungen aus Karton, Zellulose oder Aluminium kümmern, lässt dieses Thema viele Hersteller noch kalt. Der Inhalt muss "bio" sein, die Verpackung bleibt oft Plastik. Und so zeigt ein Blick über den Neuheitenstand dann auch zahlreiche – oft vegane – Fertigprodukte, eiweißhaltiges Mehl, grünen Dünger aus Klee, Algen in allen Varianten, frische Weidemilch im Tetrapack und Kombucha in neuen Geschmacksrichtungen. Geheimtipp zur Aufmunterung: Rote-Beete-Latte mit Hafermilch. Schmeckt besser als es klingt!