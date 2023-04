Der Alentejo wird bei Urlaubern immer beliebter. Mit ihren Stränden steht die Region der Algarve in nichts nach, ihr Hinterland zeigt die stille Seite des Landes und die Stadt Evora bietet Geschichte zum Anfassen.

Lifestyle 4 Min.

Reisen in Portugal

Die zwölf schönsten Hotels im wilden Alentejo

Sebastian WEISBRODT Der Alentejo wird bei Urlaubern immer beliebter. Mit ihren Stränden steht die Region der Algarve in nichts nach, ihr Hinterland zeigt die stille Seite des Landes und die Stadt Evora bietet Geschichte zum Anfassen.

Zwischen Lissabon und der Algarve gelegen, besticht der Alentejo durch seine weiß getünchten Dörfer, seine historischen Städte, die von verschiedenen kulturellen Strömungen durchzogen sind, seine unberührte Natur, seine Gastronomie und seine hervorragenden Weine. Nicht umsonst wird die Region auch als die „portugiesische Toskana“ bezeichnet. Die Redaktion hat einige Tipps für die passende Unterkunft zusammengetragen. Eines ist sicher: Die Portugiesen haben Design im Blut.



Die Küste

Die wilde Küste des Alentejo mit ihren charmanten Städtchen lädt zu Entdeckungstouren inmitten der Natur ein. Sie hat sich in den vergangenen Jahren zum „Place to be“ in Portugal gemausert.

Eine Perle im Naturschutzgebiet

Die Gemeinde Comporta liegt am Eingang der Region Alentejo und ist der schicke Bohème-Ort, an dem sich der gesamte portugiesische Jetset an sonnigen Tagen tummelt. Bei ihrem Bau wurde die „Quinta da Comporta“ in die umliegenden Reisfelder und das Naturschutzgebiet integriert und den traditionellen Häusern dieses Landstrichs nachempfunden.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Pool mit Flussblick

Das Hotel „Monte do Zambujeiro“ bietet die Möglichkeit, die Schönheit der Landschaft mit den Vorzügen des nahe gelegenen Meeres zu kombinieren. Die Urlauber können hier zwischen modernen Zimmern oder einem Häuschen im Herzen des großen Anwesens wählen. Der Swimmingpool mit Blick auf den Fluss Mira und die Produkte aus der Region machen diesen Ort zu einem sehr angenehmen und erholsamen Aufenthaltsort.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Vorbei an wilden Stränden

Die Herzen von Wanderern dürften in der „Herdade do Touril“ höher schlagen. Sie liegt in unmittelbarer Nähe zur „Vicentiner Route“, die immer wieder über wilde und unberührte Strände führt. Die schöne Anlage mit einer für die Region typischen Architektur verfügt über 18 Doppelzimmer und fünf Ferienhäuschen sowie einen Salzwasserpool. Ideal auch für Familien.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Weiter ins Land hinein

Im Landesinneren des Alentejo, vor allem nahe der spanischen Grenze, gibt es zahlreiche historische Dörfer von atemberaubender Schönheit – eine weitgehend unberührte Region, weit weg vom Massentourismus.

Umgeben von Luxus

Das kleine Luxushotel „Marmoris“ wurde nach dem berühmten Marmor benannt, der in der Region produziert wird. Die Unterkunft besticht durch ihr Spa, das sich in einen Marmor-Alkoven schmiegt. Edle Materialien werden hier bevorzugt: Samt, Taft und Marmorwände treffen auf zeitgenössisches Design und sorgen für eine geschmackvolle Mischung der Genres.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Rund um den Reitsport

Eine Adresse in der klassischen Hoteltradition des Alentejo mit weiß getünchter Fassade, ockerfarbenen Konturen und luxuriöser Dekoration ist die „Vila Galé Collection Alter Real“. Hier steht der Reitsport und die Pferdezucht im Mittelpunkt – eine Thematik, die sich in den verschiedenen Bereichen des Hotels widerspiegelt.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Genuss auf dem Weingut

Das inmitten eines Weinbergs gelegene „Ie Torre de Palma“ richtet sich insbesondere an Weinliebhaber, da das Haus seine eigenen Weine produziert. Die Zimmer sind sowohl klassisch als auch originell eingerichtet, wobei hier und da ein Hinweis auf die Traditionen und die lokale Kultur zu finden ist.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Am Wasser gebaut

Das „Hotel Lago Montargil & Villas“ liegt in der Nähe eines Staudamms und eines reizvollen Sees, der an heißen Sommertagen Abkühlung verspricht. Gebucht werden können sowohl Zimmer als auch Villen mit Pool.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Die Stadt Evora und ihr Umland

Evora, die Hauptstadt der Region Alentejo, gehört zum Unesco-Weltkulturerbe für Urlauber ein tolles Erlebnis. Ein paar Tage sollte man für die Stadt einplanen.

Auf den Spuren der Könige

Zu den Hotel-Klassikern in Evora zählt sicherlich das „Convento Espinheiro“. Errichtet wurde es auf dem Gelände einer Kirche aus dem Jahr 1458 und eines Klosters, die einst häufig von den Königen Portugals besucht wurden. Der Ort besticht durch seine Architektur mit seinen Spitzbögen, die von mächtigen Steinsäulen getragen werden. Die Zimmer des Hotels sind eher zeitgenössisch gehalten. Die Weinbar ist ein weiteres Highlight.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Portugiesischer Prunk

Das Boutique-Hotel „M'ar De Ar Aqueduto“ im historischen Zentrum von Evora zählt ebenfalls zum historischen Erbe der Region, da es im ehemaligen Palast dos Sepúlveda untergebracht ist. Ein majestätisches Gebäude mit Fenstern im pronkvollen Stil der portugisischen Manuelinik. Im Innern setzte man auf ein zeitgenössisches Design, das die Schönheit des Ortes hervorheben soll.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

In den Gemächern der Mönche

Hier erlebt man Geschichte hautnah: Die „Pousada Convento de Evora“ wurde 1487 auf einem Teil des Geländes der alten Burg arabischen Ursprungs gegründet. Die Gäste übernachten in den ehemaligen Kammern der Mönche, die einst im dazugehörigen Kloster lebten. Auf moderne Annehmlichkeiten muss man natürlich dennoch nicht verzichten.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Der Süden

Hier taucht man in den Teil des Alentejo ein, in dem die portugiesische Geschichte geschrieben wurde.

Mit allen Sinnen genießen

Die „Pousada de Beja“, die im ehemaligen Kloster São Francisco untergebracht wurde, ist ein Sinnbild für die gotische und religiöse Architektur Portugals. Ihr Restaurant mit hohen Spitzbogendecken und Blick auf den Kreuzgang verwöhnt Augen und Gaumen gleichermaßen. Auch hier wurden die ehemaligen Mönchskammern in Zimmer umgewandelt, um ein einzigartiges Erlebnis inmitten der portugiesischen Geschichte zu bieten.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Ebenfalls in der Region Beja befindet sich das Hotel „Herdade da Malhadinha Nova“, das die in Portugal beliebten Zimmer, Suiten und Privathäuser anbietet. Das Haus liegt in einer ländlichen Gegend und setzt auf klare Linien und zeitgenössische Materialien, die sich subtil in die Natur der Umgebung einpassen.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.