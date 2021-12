Warum die Feldarbeit in den heimischen vier Wänden so fasziniert – ein Selbstversuch.

Ackern für die totale Entspannung

Von Matthias Probst

Über 1,5 Millionen Verkäufe innerhalb der ersten Woche – eine hervorragende Bilanz für ein Videospiel. Normalerweise entstehen solche Zahlen, wenn es auf dem Bildschirm mächtig kracht und der Publisher im Vorfeld ordentlich die Werbetrommel gerührt hat, beispielsweise beim neuen „Battlefield 2042“ oder „Call of Duty: Vanguard“. Doch diese Statistik stammt keineswegs von einem Ballerspiel in Hollywood-Optik, sondern vom „Landwirtschafts-Simulator 22“ – so die deutsche Bezeichnung – und das ohne viel Tamtam. In mehreren Ländern ist die Simulation sogar auf Platz 1 der Game-Charts geklettert.

Landleben in der Stadt

Doch woher rührt die Faszination für das virtuelle Landleben? Ein Selbsttest könnte dabei Antworten liefern. Als echter Zocker, der in seiner Freizeit gerne mal die eine oder andere Stunde in ein Spiel vertieft ist, hat man für den „Landwirtschafts-Simulator“ meist nur ein müdes Lächeln übrig. In meinem Freundeskreis – ich bin auf dem Land aufgewachsen – provozierte die Erwähnung des Spiels meist nur Sätze wie: „Wenn ich in einen Kuhfladen treten will, muss ich nur hinters Haus gehen. Dafür brauche ich keine Simulation.“

Da ich inzwischen in der Stadt lebe und die Verkaufszahlen des Spiels eine andere Sprache sprechen, klemme ich mich eben hinter die Konsole, um ins ländliche Leben abzutauchen. Der Einstieg ist brutal: Nach rund einem Dutzend Einführungen, die jeweils einen Aspekt des Spiels abdecken, geht es los. Von Säen über Grubbern – ein Wort, das ich dort neu gelernt habe – bis hin zu Holz machen oder Viehzucht ist da die Rede. Neu scheint in dieser Version auch das Mulchen, Ackerwalzen und Steine beseitigen zu sein. Schnell wird mir klar: Das hier ist kein buntes Kinderspiel, sondern eine knallharte Simulation – der Titel hat also nicht zu viel versprochen. Nach der zweiten oder dritten Einführung reicht es mir: Ich fange einfach direkt mit einer Kampagne an, den Rest lerne ich sicherlich beim Spielen.

Detailtreue bei Fahrzeugen

Insgesamt stehen drei Karten zur Verfügung, auf denen man sein Landleben beginnen darf. Ich entscheide mich für ein von Frankreich angehauchtes Terrain. Grafisch wurde ich anscheinend ein paar Jahre in die Vergangenheit katapultiert. Nur bei den Fahrzeugen und Gerätschaften sitzt jede virtuelle Schraube exakt auf ihrem Platz – bemerkenswert, wie viel Liebe zum Detail darin steckt. Insgesamt über 400 Fahrzeuge – Originale und Eigenkreationen – finden sich im Spiel wieder.

Ein paar bestellte Felder später schaue ich auf meine Uhr und muss erschrocken feststellen, wie rasch die Zeit vorbeigeflogen ist. Außerdem fühle ich mich entspannt: Irgendwie war die monotone Arbeit auf dem Feld sehr beruhigend. Zumal ich damit auch Geld – leider nur in virtueller Form – erwirtschaftet habe. Damit mache ich mich gleich in die nächste Stadt auf, um meinen Fuhrpark auszubessern. Motivierend ist das Ganze schon. Ich entscheide mich für einen Traubenvollernter. Trauben, Oliven und Hirse sind nämlich die nächsten Neuerungen, die im „Farming Simulator 22“ Einzug gehalten haben.

Mit Lerneffekt

Aus den geernteten Trauben mache ich anschließend Traubensaft (leider noch keinen Wein) und Rosinen, von deren Verkauf ich am Gewinn beteiligt werde. Mit dieser Finanzspritze könnte ich doch eine Viehzucht starten. Gesagt, getan. Mein Imperium wächst – und ich bin stolz wie Oskar, dass das Geschäft mit den Trauben, dem Getreide und den Kühen floriert. Jetzt muss ich nur noch lernen, zu welcher Jahreszeit ich welche Saat verteile – wieder ein neues Feature, das man aber auch ausschalten kann, wenn es einen anfangs überfordert.

Grafisch kommt so auch Abwechslung ins Bauernleben. Merkwürdig: Bereits am zweiten Tag meines Experiments mit dem „Landwirtschafts-Simulator 22“ freue ich mich abends darauf, den Pflug hinter den Traktor zu klemmen und mein virtuelles Feld zu beackern. Der Grund: Dabei komme ich angenehm zur Ruhe. Vielleicht ist genau das der Knackpunkt. Anstatt auf Geschick, schnelle Reaktionen oder Effektfeuerwerke abzuzielen, geht es hier gemächlich zur Sache – quasi eine Entschleunigung des Alltags.

Dass dahinter ein ordentlich funktionierendes Wirtschaftssystem steckt, macht den Titel umso interessanter. Ich bin nicht der größte Fan der Reihe geworden, zolle ihr aber nun den nötigen Respekt, der ihr zusteht. Außerdem habe ich mich dabei ertappt, wie ich beim Blick auf das Feld hinter dem Haus meiner Mutter bereits die Werkzeuge zum Grubbern vor meinem geistigen Auge sortiert habe. Man lernt nie aus.

