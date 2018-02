(ps) - Karnevalsferien - viele Luxemburger zieht es gen Alpen in die großen Skigebiete. Doch auch in unseren Breitengraden besteht die Möglichkeit, Wintersport im Freien zu betreiben. Am bekanntesten in Luxemburg dürften die Langlaufloipen von Weiswampach sein.



Aktuell reicht es aber noch nicht für den großen Langlaufspaß. Es fehlen noch einige wenige Zentimeter Schnee, um die vier Kilometer langen Loipen zu ziehen. Am Wochenende ist leichter Schneefall gemeldet, aber es ist fraglich, ob es genügen wird. Für eine zünftige Rodelpartie auf dem Schlittenhügel vor Ort oder eine erholsame Wandertour durch die prächtige Öslinger Schneelandschaft dürfte es dem derzeitigen Stand der Dinge nach aber allemal reichen.

Unweit der Grenzen sieht es schon deutlich besser aus. Der Liftbetrieb auf dem 815 Meter hohen Erbeskopf im Hunsrück (rund eine Autostunde von Luxemburgstadt entfernt) ist geöffnet. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und einer künstlichen Schneedecke von 20 Zentimeter kann die rund 1,5 kilometerlange alpine Piste von 10 bis 19 Uhr befahren werden. Und die Aussichten sind gut: Die aktuelle Wetterlage erlaubt den Pistenbetrieb bis mindestens kommendes Wochenende.

Skifahren in den Ardennen, perfekte Bedingungen in den Vogesen



Ein umfangreiches Angebot besteht gar in den belgischen Ardennen. Laut Schneelagebericht unter www.winter-ostbelgien.be sind momentan fast alle Langlaufzentren geöffnet. Dazu gehören etwa Signal de Botrange, Baraque Michel, Mont Rigi, Naturparkzentrum Botrange, Mont Spinette und Haus Ternell im Hohen Venn sowie Crêtes de Xhoffraix, Herzebösch/Elsenborn und Losheimergraben. Aber auch die Langlaufloipen in Martelingen sind geöffnet. Alle hoffen jedoch auf die Schneefälle, die am Wochenende angekündigt sind, denn eine Schneehöhe von 10-15 Zentimetern ist ausreichend, aber noch nicht optimal.

Seit Samstag ist auch erstmals in diesem Winter das Skigebiet von Ovifat geöffnet. „Seit Anfang der Woche präparieren wir mit unseren Mitgliedern die Alpinskipisten", sagt Gunther Elsen, Präsident des „Club de Ski Alpin“ in Ovifat auf der Internetseite winter-ostbelgien.be. Seit diesem Jahr verfügt der Verein über die Lizenz für die Verwendung von zwei Schneekanonen. Das Gebiet liegt rund 40 Kilometer nördlich von Weiswampach. In Baraque de Fraiture (etwa ein Stunde von Luxemburgstadt entfernt) sind die Bedingungen gar noch besser: Bei 40 Zentimeter Schnee lässt sich sowohl Alpinski wie Langlauf betreiben.

Perfekte Bedingungen herrschen aktuell in den Vogesen: Auf den Bergen im Skigebiet Gérardmer liegen rund 50 Zentimeter Schnee, alle 19 Lifte sind geöffnet. In La Bresse Haute-Vosges liegen aktuell gar 80 Zentimeter Schnee, sämtliche Liften und Pisten sind geöffnet. Dem Skigenuss steht also nichts im Weg.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.