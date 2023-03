Mit dem neuen Kabinenkonzept „Allegris“ will Lufthansa First-Class-Passagieren zukünftig intime Momente bescheren. Und auch in der Business-Class stehen Änderungen an.

Luxus über den Wolken

Ab 2024 fliegt Lufthansa mit einem First-Class-Doppelbett

Seit Jahren steht die deutsche Airline Lufthansa wegen eines veralteten Bordprodukts in der Kritik. Nun wurde das bereits im vergangenen Jahr angekündigte neue Kabinenkonzept „Allegris“ bei einem Presseevent in Berlin detaillierter vorgestellt.

Der Konzern präsentierte Neuerungen in allen Klassen. Am interessantesten für Geschäftsreisende ist sicherlich die komplett überarbeitete Business-Class, die fortan mit einem ganzen Portfolio an buchbaren Sitzvarianten jeden Kundenwunsch abdecken soll.

Konkret gibt es in der ersten Reihe eine Art Business-Class-Suite mit mehr Platz und mehr Privatsphäre, in der letzten Reihe finden sich zwei weitere, etwas abgespeckte Mini-Suiten.



Die erste Reihe der neuen „Allegris"-Business-Class präsentiert sich als besonders geräumige und private Suite. Foto: Lufthansa An den Fenstern befinden sich Einzelplätze. Jeder Sitz verfügt über uneingeschränkten Gangzugang. Foto: Lufthansa Auch die hinteren Business-Sitze bieten hohen Komfort für alle Passagiere. Jeder Platz verfügt über Sitzheizung und -kühlung. Foto: Lufthansa

Während am Fenster immer nur ein Fluggast pro Reihe sitzt, wechseln in der Mitte Doppelsitze mit besonders abgeschotteten Einzelsitzen ab. Jeder Business-Sitzplatz verfügt über einen eigenen Gangzugang, eine mindestens zwei Meter lange Liege-Funktion, einen großen 4K-Bildschirm, Wireless Charging, sowie eine Sitzheizung und -kühlung.

Business-Class ab 2023, First Class ab 2024

Die ersten Flugzeuge mit der neuen Bestuhlung sollen noch dieses Jahr in den Airline-Einsatz gehen, bis 2025 sollen alle Maschinen vom Typ Boeing 787-9, Airbus A350 und Boeing 777-9 mit dem neuen Bordprodukt ausgerüstet werden. Von der aktuellen Flotte bekommt lediglich die ikonische Boeing 747-8 das Upgrade.

Die beiden Mittelsitze befinden sich in einer 3,7 Quadratmeter großen Doppel-Suite. Foto: Lufthansa Auf Knopfdruck verwandeln sich die breiten First-Class-Sitze in ein gemütliches Doppelbett. Foto: Lufthansa Auch die Einzelsitzplätze am Fenster können sich sehen lassen. Foto: Lufthansa

Wer bereit ist, noch mehr Geld in ein Flugticket zu investieren, dürfte in der neuen First Class von Lufthansa auf seine Kosten kommen, die allerdings erst ab 2024 in neuen Maschinen vom Typ Airbus A350 in die Flotte kommt. Ab dann werden auf ausgewählten Strecken pro Maschine drei First-Class-Suiten angeboten, von denen die mittlere eine 3,7 Quadratmeter große Doppelsuite für zwei Personen darstellt. Dort können sich Paare von ihren Reisestrapazen in einem Doppelbett erholen.

Auch die Premium Economy und Economy-Class wurden überarbeitet. Besonders erstere punktet in Zukunft mit einem Sitz, der sich nicht nur weiter nach hinten stellen lässt, sondern aufgrund einer Hartschalen-Konstruktion dabei auch nicht den Hintermann stört.



In der aufgehübschten Economy-Class können Passagiere Plätze in der ersten Sitzreihe der Klasse mit mehr Platz und Komfort rechnen. Zusätzlich plant die Airline die Einführung der sogenannten „Sleeper's Row“, bei deren Buchung Passagiere eine ganze Economy-Sitzreihe zum Schlafen nutzen können. Auch ein freier Nachbarsitz soll gebucht werden können.

Luxemburger Kunden werden beim Umstieg auf die Langstrecke in Frankfurt oder München vom neuen Lufthansa-Produkt profitieren können. Auf der Kurzstrecke ändert sich vorerst nichts.

