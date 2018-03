Auf dem Genfer Autosalon stehen traditionell vor allem Luxuskarossen, Sportwagen und außergewöhnliche Studien im Fokus. In deren Schatten sind aber auch Alltagsautos mit mehr Realitätsbezug zu entdecken. Klicken Sie sich durch die Neuheiten.

Lifestyle 20 2 Min.

88. Genfer Autosalon: Masse und Klasse

Genf steht für Glamour: Jedes Jahr trifft sich die PS-Branche im Südwesten der Schweiz, wenn Sport- und Luxusmarken wie Aston Martin, Bentley oder Ferrari dort auf dem Autosalon besonders potente und teure Neuheiten zeigen.

(dpa) - Doch wer sucht, findet am Genfer See nicht nur Großes, Schnelles und Teures. Auch etwas bodenständigere Autos debütieren. Wir präsentieren an dieser Stelle eine Auswahl der wichtigsten Neuheiten der Frühjahrsmesse (Publikumstage: 8. bis 18 März).

20 Sportwagen für vier: das Mercedes-AMG GT 4‑Türer Coupé. Foto: dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Sportwagen für vier: das Mercedes-AMG GT 4‑Türer Coupé. Foto: dpa Mit dem Vision X gibt Skoda einen Ausblick auf eine weitere SUV-Baureihe. Foto: dpa Mit dem neuen A6 will Audi zu Mercedes-Benz und BMW aufschließen. Foto: dpa Das BMW Concept M8 Gran Coupé gibt einen Ausblick auf den neuen BMW 8er. Foto: dpa Beim Generationswechsel wächst der BMW X4 in der Länge um acht Zentimeter auf 4,75 Meter. Foto: AFP Mit dem Mission E Cross Turismo zeigt Porsche die Konzeptstudie eines elektrisch angetriebenen Cross Utility Vehicle (CUV). Foto: AFP Der 488 Pista wird vom stärksten V8-Motor (530 kW/720 PS) der Ferrari-Historie nach vorn gepeitscht. Foto: AFP Robo-Taxi für die Stadt: die Renault-Studie EZ-GO. Foto: AFP Für den Polestar 1 verspricht die Volvo-Marke Polestar eine elektrische Reichweite von rund 150 Kilometern. Foto: AFP Die dritte Generation des Kia Ceed soll mit sportlichem Design und innovativen Technologien punkten. Foto: dpa Rundstrecken-Sportwagen mit Straßenzulassung: der 383 kW (520 PS) starke Porsche 911 GT3 RS Foto: dpa Mercedes-Benz hat in Genf das Tuch vom AMG G 63 gezogen. Foto: dpa Die elektrische VW-Studie I.D. VIZZION kommt ohne Lenkrad und Pedale aus. Foto: dpa Schicke Limousine aus Frankreich: der neue Peugeot 508. Foto: AFP Der Lamborghini Urus ist 305 km/h schnell und aus dem Stand in 3,6 Sekunden bei Tempo 100. Foto: dpa Für den Kona Electric verspricht Hyundai eine Reichweite von bis zu 470 Kilometern nach dem neuen WLTP-Zyklus. Foto: dpa Volvo kann nicht nur SUV: der neue V60. Foto: dpa Die neue Mercedes-Benz A-Klasse rollt im Mai zu den Händlern. Foto: AFP Neuer Crossover aus Japan: der für Anfang 2019 angekündigte Lexus UX. Foto: AFP Die dritte Generation des Toyota Auris kommt in einem dynamischeren Design sowie einem erweiterten Hybrid-Angebot. Foto: AFP

Donald Trumps Drohungen mit Strafzöllen auf europäische Autoimporte sehen die deutschen Konzerne betont gelassen. So sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche am Dienstag, Spekulationen über das, was letztlich komme, seien genauso sinnlos wie vor der Steuerreform des US-Präsidenten. BMW-Chef Harald Krüger zeigte sich optimistisch, dass es keine Strafzöllen auf europäische Auto-Einfuhren gebe: „Das geht nicht per Dekret des Präsidenten von heute auf morgen.“ Und einige Abgeordnete lehnten das ab.



Warnung zur Vorsicht



Neue Zollschranken waren neben Elektromobilität und der Zukunft des Diesels das große Thema auf der ersten europäischen Automesse 2018, die am Donnerstag für alle Besucher öffnet. Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchione kritisierte dabei die EU: Ihre Reaktion auf Trumps Ankündigung von Zöllen auf Aluminium und Stahl sei nicht hilfreich. „Das ist die falsche Antwort zur falschen Zeit“, sagte Marchione und mahnte: „Wir müssen sehr vorsichtig sein.“ Statt auf jede Provokation sofort zu reagieren, sollte die Diskussion breiter geführt werden.



Der Chef des französischen PSA-Konzerns und Vorsitzende des europäischen Autoverbandes Acea, Carlos Tavares, sagte, Trump äußere seine Meinung stets sehr deutlich. Aber das müsse nicht heißen, dass alles auch so komme. „Zwischen einer Verhandlungsposition und einer endgültigen Entscheidung gibt es einen Unterschied“, betonte der Lenker des Konzerns mit Marken wie Peugeot, Citroën und Opel in Genf.

Trump hatte zunächst Strafzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt und dann mit Strafabgaben für Import-Autos gedroht, sollte die EU US-Produkte mit höheren Zöllen belegen. Die EU-Kommission will am Mittwoch entscheiden, wie sie reagiert.

Toyota will den Diesel sterben lassen

Toyota kündigte derweil den schrittweisen Abschied vom Diesel an. Wegen der sinkenden Nachfrage werde der japanische Autoriese als letztes Auto auch den Kompaktwagen Auris ab 2019 nur noch mit Benzin-Hybrid-Motor anbieten, nicht mehr mit Diesel. Diese Motoren hatte BMW zugeliefert. Bei Geländewagen oder leichten Nutzfahrzeugen soll es aber weiter auch Diesel-Versionen von Toyota geben. Toyota hat im vergangenen Jahr 718 000 Autos in Europa verkauft. Marktführer VW kam hier auf 3,718 Millionen Exemplare.