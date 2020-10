5G und besseres Display: Die neuen Smartphone-Trends

Neue Technologien: Schnellere Prozessoren, mehr Kameras, riesige Akkus: Die neuen Smartphones überzeugen auf ganzer Linie.

Von Torsten Könekamp

5G wird Mainstream: Mehr Datentempo, Downloads in Gigabit-Geschwindigkeit und kürzere Antwortzeiten. 5G ist die neue Supertechnik im Millimeterwellenbereich, die Fußballstadien, Messehallen oder Flughäfen versorgt und 5G ist erstmals die Idee, dass Anwendungen direkt in der Basisstation laufen, dass diese also Berechnungen ausführt und Ergebnisse zurücksendet an Endgeräte, um die Vorteile kurzer Antwortzeiten bestmöglich auszuspielen.

In einigen Städten und Ballungsräumen kann man 5G bereits empfangen, allerdings mangelt es in der breiten Masse noch an kompatiblen Geräten ...