Für schöne Lippen, aufgeräumte Taschen und spaßige Abende: Die Redaktion zeigt, was der wichtigsten Frau der Welt Freude bereiten könnte.

20 kunterbunte Geschenkideen zum Muttertag

(LW) - Nur noch wenige Tage – dann ist es soweit. Dann steht eine Frau im Mittelpunkt, die eigentlich viel zu selten gewürdigt wird: die Mutter, die uns das Leben schenkte und uns 18 – manchmal sogar noch weitere – Jahre nicht nur das Essen zubereitete, sondern auch mit allem Lebensnotwendigen versorgte ... und nicht zuletzt auch mal ein Auge zudrückte, wenn etwas zu Bruch ging oder das teure Paar Sneaker eigentlich nicht ins Budget passte.

um weitere Bilder zu sehen. Dieses süße Vögelchen zwitschert garantiert nie dazwischen - und lässt auch Tierschützer ruhig schlafen: Schlüsselanhänger von Cartier, um 480 Euro. Foto: Hersteller Für unterwegs, beim Shoppen, Bummeln oder Ausgehen: kleine Schultertasche „Bobi” von Jerome Dreyfuss aus weichem Lammleder, um 500 Euro. Foto: Hersteller Wie wäre es mit einem Familienurlaub am Mittelmeer? Lust darauf macht der Haute-Couture-Duft „Cyprès Pantelleria” von Armani Privé (100 ml um 150 Euro) - mit Zitrusnoten und einem aquatischen Akkord. Foto: Hersteller Die Düfte der limitierten „Britt Collection Marmalade” von Jo Malone machen Appetit oder gute Laune: „Tangy Rhubarb”, „Orange Peel” oder auch „Elderflower Cordial”: jeweils 30 ml um 59 Euro. Foto: Hersteller Ein Crémant tut es natürlich auch - aber anlässlich des Muttertags darf es auch mal ein Glas Schampus sein: „Rosé Sauvage” von Piper Heidsieck, um 40 Euro. Foto: Hersteller Ganz schön pfiffig! Mit der Smartwatch von Michael Kors (um 299 Euro) können dank Bluetooth auch Telefongespräche geführt und Bezahlungen kontaktlos erledigt werden. Foto: Hersteller Erfrischender Ingwer steckt nicht nur in asiatischen Gerichten, sondern auch in diesem neuen Duft von Hermès: „Twilly Eau Ginger”, 30 ml für 65 Euro, 50 ml für 95 Euro und 85 ml für 130 Euro. Foto: Hersteller

Die Ursprünge des Muttertags, der weltweit gefeiert wird, liegen zwar bereits einige Jahrtausende zurück. Doch so wirklich in Stein gemeißelt wurde er erst Mitte des 19. Jahrhunderts durch mehrere Frauenbewegungen und Initiativen in den USA. Als offizieller Feiertag wurde er dort 1914 eingeführt. Von den Staaten aus verbreitete er sich dann schnell in aller Welt.

um weitere Bilder zu sehen. Ein bisschen weniger Farbe ist manchmal einfach mehr – das ist das Motto der „Les Nus by Color Riche“-Lippenstiftserie von L'Oréal Paris (um 13 Euro). Foto: Hersteller Ein sommerliches Schmuckstück aus der „By The Pool”-Capsule-Kollektion von Louis Vuitton: kleine Geldbörse in zartem Babyblau aus Monogram-Canvas und Rindsleder, um 490 Euro. Foto: Hersteller Für wunderschön gepflegte und pralle Lippen - und dazu noch zu 100 Prozent vegan und frei von Parabenen, Schwermetallen und Mineralöl: Anti-Aging-Lippenpflegestift von Augustinus Bader, um 35 Euro. Foto: Hersteller Für die Ich-brauch-mal-ein-paar-Minuten-für-mich-Momente: regenerierendes Talasso-Peeling mit pflegenden Ölen und Wacholderextrakt von Collistar, um 52 Euro. Foto: Hersteller Ein Bad in Blumen nehmen? Warum denn nicht? Fruchtig-florales Duschgel „Dans ma bulle de fleurs“ von Carven (200 ml um 32 Euro, gesehen bei Planet Parfum). Foto: Hersteller Für Kleingeld und alles andere, was in der Handtasche verloren geht: gesteppte Minipochette aus pinkfarbenem Lammleder von Chanel (um 450 Euro). Foto: Hersteller

Gefeiert wird er heute an ganz unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr: Los geht es in Norwegen am zweiten Sonntag im Februar, viele Länder Osteuropas begehen ihn am 8. März – mit dem Internationalen Frauentag. Die meisten Staaten haben den zweiten Sonntag im Mai auserkoren, unter anderem auch Belgien und Deutschland. Das Großherzogtum, das einen Monat später feiert, ist übrigens längst nicht das Schlusslicht: Im Dezember stehen noch Muttertage in Panama und Indonesien an.

um weitere Bilder zu sehen. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die passenden Blumen für die Frau Mama: Jede der mundgeblasenen Vasen mit dem Namen „Polly“ des niederländischen Herstellers Fest ist ein Einzelstück. Preis: um 25 Euro. Foto: Hersteller Für alle Mamas, die es draußen und drinnen gerne grün und lebendig mögen: Terrakotta-Übertopf mit Teller von Arket, um 25 Euro. Foto: Hersteller Die limitierte „Crème de la Mer“-Edition in Ozeanblau (60 ml um 305 Euro) weist auf die „Blue Heart“-Stiftung der Kosmetikmarke La Mer hin, die sich für den Schutz der Wasserwelt einsetzt. Foto: Hersteller Der perfekte Begleiter für das Picknick im Grünen oder den Ausflug zum Stausee: der Bluetooth-Lautsprecher „Beosound Explore“ von Bang & Olufsen (um 199 Euro). Foto: Hersteller Bei der Tasche aus fliederfarbenem Kalbswildleder namens „Tina“ von The Kooples wird selbst die kleine Hexe Bibi schwach. Preis: um 295 Euro. Foto: Hersteller Hält garantiert länger als jeder Blumenstrauß – und braucht auch kein Wasser: Tuch aus Seide mit Tulpen-Motiv von Gucci (90 x 90 cm, um 375 Euro). Foto: Hersteller

Womit man der wichtigsten Frau der Welt eine kleine Freude bereitet, ist natürlich jedem selbst überlassen. Inspiration liefern diese Produkte – ausgesucht von der Lifestyle-Redaktion.

