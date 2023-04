Edle Cremes, ein Raumduft und buntes Make-up - im April stocken wir unsere Auswahl auf der Badezimmerablage mit neuen und innovativen Produkten auf.

15 neue Must-haves für Pflege- und Beauty-Fans

Edle Cremes, ein Raumduft und buntes Make-up - im April stocken wir unsere Auswahl auf der Badezimmerablage mit neuen und innovativen Produkten auf.

(LW) - Alles neu macht nicht nur der Mai, sondern auch der April - zumindest in Sachen Beauty. Die Redaktion stellt in diesem Artikel 15 Produkte von 15 unterschiedlichen Marken vor, die von Kopf bis Fuß pflegen ... oder zumindest für einige farbliche oder olfaktorische Akzente sorgen.

Goldene Zeiten

Gel von Dior Foto: Hersteller

Duft in Kombination mit Glitzerpartikeln für die Haut: Für einen glänzenden Auftritt sorgt das leichte „Gelée d'or“ mit echten Goldpartikeln aus der „J'adore les Adorables“-Linie von Dior; 100 um 71 Euro.

Für Haus und Heim

Raumduft von Jo Malone Foto: Hersteller

China diente in diesem Jahr als Inspirationsquelle für die limitierte „Blossoms“-Duftkollektion von Jo Malone; Raumduft „Silk Blossom“ mit einem Hauch von Aprikose, 165 ml um 84 Euro.

Spiel und Spaß

Seife von Lush Foto: Hersteller

Damit lassen sich sogar die kleinen Schmutzfinken nach einem ereignisreichen Tag ganz ohne Zwang ans Waschbecken locken; Seife „Gold Coin“ mit Karamellduft von Lush x Super Mario Bros. Movie, um 7 Euro.



Eine spontane Erfrischung

Feuchtigkeitsgel von Yves Rocher Foto: Hersteller

Macht müde Frauen (und auch Männer) in kurzer Zeit wieder putzmunter: erfrischendes Feuchtigkeitsgel aus der „Hydra végétal“-Serie von Yves Rocher; 15 ml um 18 Euro.

Buntes Quartett

Lidschattenpalette von Chanel Foto: Hersteller

Perfekt für einen farbenfrohen Start in den Frühling: limitierte Lidschattenpalette „Les 4 Ombres délices“ von Chanel mit drei spritzigen Pastelltönen und einem dunklen Mauve-Ton; um 60 Euro.

Sonne im Flakon

Duft von Givenchy Foto: Hersteller

Rund um die Essenzen von Orangenblüten aus Tunesien gruppieren sich in diesem Duftcocktail Patschuli und Vetiver; Eau de Parfum „L'interdit Edition Millésime - Burning Neroli“ von Givenchy; 50 ml um 89 Euro.

Der Sommer kann kommen

Intensivpflege von Moroccanoil Foto: Hersteller

Wir machen die Haare fit für die heiße Jahreszeit, etwa mit der leichten und feuchtigkeitsspendenden Intensivpflege von Moroccanoil, die ganz einfach aufgetragen wird ... und danach wird weitergestylt; 25 ml um 17 Euro.

Nicht nur lecker

Pflegecreme von Dr. Hauschka Foto: Hersteller

Avocado-Öl in Bio-Qualität steckt in den Produkten der limitierten Design-Edition von Dr. Hauschka - in diesem Körperbalsam „Lavende - Bois de Santal“ etwa in Kombination mit Extrakten und (Duft)Ölen weiterer Pflanzen; 145 ml um 23 Euro.

Don't talk, just kiss

Lippenpflegestift von Nannic Foto: Hersteller

Mehr Feuchtigkeit, mehr Volumen und dafür aber weniger Fältchen - dieser Lippenpflegestift versucht gleich dreifach zu helfen: „Intensive Lip Repair“ im Farbton „Rose“ von Nanni; um 12 Euro.

Duschbegleiter

Duschgel von Korres Foto: Hersteller

Ein sanftes Reinigungsgel für die kurze Me-Time unter der Brause: „White Blossom Shower Gel“ mit dem Duft von Weißen Rosen, Bergamotte und Weißem Moschus von Korres; 250 ml um 11 Euro.

Von Kopf bis Fuß

Trockenöl von Nuxe Foto: Hersteller

Das Trockenöl „Huile Prodigieuse“ von Nuxe mit 98 Prozent natürlichen Inhaltsstoffen versorgt Gesicht, Körper und Haar dauerhaft mit Feuchtigkeit - und das nicht nur im Frühling und Sommer; 100 ml um 33 Euro.

Füllmaterial

Creme von Filorga Foto: Hersteller

Auf in den Kampf gegen Falten aller Art mit Aktivstoffen wie Hyaluronsäure, Meerfenchel und Tripeptid. Creme „Time-Filler 5XP“ von Filorga; 50 ml um 70 Euro.

Von innen und außen

Shampoo von System Professional Foto: Hersteller

Auch die blonde Mähne will gepflegt werden - mit der „LuxeBlond“-Linie von System Professional, die versucht, die Haarfasern zu stärken und unerwünschte Farbtöne zu neutralisieren; Shampoo, 250 ml um 30 Euro.

Blickfang

Mascara von April Paris Foto: Hersteller

Kleine Effekte gibt es manchmal auch schon zum kleinen Preis: „The Real Deal - Mascara Volume“ von April Paris sorgt für den perfekten Augenaufschlag; um 13 Euro über april-beauty.lu.

Drei gegen die Alterung

Feuchtigkeitsserum von Garnier Foto: Hersteller

Glycerin, Hyaluronsäure und Aloe Vera: Das „Replumping Serum“ von Garnier SkinActive versorgt die Haut mit einer hoch konzentrierten Formel an Inhaltsstoffen; 30 ml um 17 Euro.

