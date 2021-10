Edles Schreibmaterial oder ein Duft, der Lust auf mehr macht - über diese Präsente freuen sich Väter und Söhne gleichermaßen.

Pappendag

15 Geschenkideen für den besten Vater der Welt

Michael JUCHMES Edles Schreibmaterial oder ein Duft, der Lust auf mehr macht - über diese Präsente freuen sich Väter und Söhne gleichermaßen.

Die Lifestyle-Redaktion liefert wie in jedem Jahr Anregungen für Präsente, für kleine Aufmerksamkeiten, die ein Lächeln auf den Lippen des Beschenkten hervorzaubern könnten – das klappt übrigens nicht nur am kommenden Sonntag, sondern auch zu allen anderen Gelegenheiten, wie etwa dem internationalen Männertag, der am 19. November gefeiert wird.



5 Laptop, Stifte und Co. – manches Homeoffice wirkt doch etwas dröge. Wie wäre es da mit einem Hingucker? Etwa der Sanduhr von Pols Potten über Debijenkorf.be, um 40 Euro. Foto: Debijenkorf.be

um weitere Bilder zu sehen. Laptop, Stifte und Co. – manches Homeoffice wirkt doch etwas dröge. Wie wäre es da mit einem Hingucker? Etwa der Sanduhr von Pols Potten über Debijenkorf.be, um 40 Euro. Foto: Debijenkorf.be Darf in keiner Aktentasche fehlen: kleiner Kartenhalter aus grünem Kalbsleder mit Golddetails aus der „Must“-Kollektion von Cartier, um 225 Euro. Foto: Hersteller Einen Gürtel in Ehren kann keiner verwehren - oder wie lautet das Sprichwort? Gürtel von IKKS, um 75 Euro. Foto: Hersteller Hat er eine Allergie gegen Hundehaare? Dann könnte dieser Rucksack von Tommy Hilfiger sein treuester Begleiter werden, um 299 Euro. Foto: Hersteller Es gibt doch einfach immer etwas zu notieren - vor allem dann, wenn man es in diesen schicken Notizbüchern von Hermès machen kann, drei Stück um 95 Euro. Foto: Hersteller

5 Auch eher etwas für den ganz, ganz großen Geldbeutel: Manschettenknöpfe aus 18-Karat-Gelbgold von Ole Lynggaard, um 4.690 Euro. Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Auch eher etwas für den ganz, ganz großen Geldbeutel: Manschettenknöpfe aus 18-Karat-Gelbgold von Ole Lynggaard, um 4.690 Euro. Foto: Hersteller Es darf auch ein wenig verspielt sein: Der Diamant in der schwarzen Titanfassung des „My Move“-Armbands von Messika Paris ist beweglich, um 990 Euro. Foto: Hersteller Ein Muss für die kalten Tage - und ein schönes Geschenk für jeden Vater, Großvater oder modebewussten Sohn: Strickmütze von Arket, um 39 Euro. Foto: Hersteller Diese Männer - sie kochen, backen, braten und schmoren. Für letztgenannte Tätigkeit bietet sich dieser Topf von Le Creuset an, um 250 Euro über Debijenkorf.be. Foto: Debijenkorf.be Mit ein wenig Farbe fällt der Weg ins Büro nur halb so schwer: Laptoptasche „Emile“ aus Leder von Le Tanneur, um 489 Euro. Erhältlich auch in knalligem Gelb. Foto: Hersteller





4 Zuwachs für die Hausbar: Im „Cuvée du Centenaire“ von Grand Marnier trifft Cognac auf Bitterorangenlikör – mit zarten Aromen von Tabak und Balsamico, um 42 Euro. Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Zuwachs für die Hausbar: Im „Cuvée du Centenaire“ von Grand Marnier trifft Cognac auf Bitterorangenlikör – mit zarten Aromen von Tabak und Balsamico, um 42 Euro. Foto: Hersteller Für alle Herren der Schöpfung, die ihre Rasur wie ein mystisches Ritual zelebrieren: Rasierpinsel mit dekorativem Ständer von Acqua di Parma, um 270 Euro. Foto: Hersteller Mit einer Kopfnote aus Salbei und Mandarine, einem Herz aus Tonkabone und einer holzigen Basis weiß der neue Herrenduft „Scandal” von Jean Paul Gaultier zu überzeugen, 50 ml um 77,40 Euro. Foto: Hersteller Alex Wahi entführt die Gastrofans in seinem Kochbuch „Wahi“ (Becker Joest Volk Verlag, 28 Euro) nach Indien, in die Heimat seiner Vorfahren. Foto: Becker Joest Volk Verlag





