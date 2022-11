Die meisten Bassisten bedienen ein vier- oder fünfsaitiges Instrument. ZZ Top-Bassist Elwood Francis war das eindeutig zu wenig.

'Hold my beer'-Moment

ZZ Top-Bassist geht mit 17-Saiten-Bassgitarre viral

Dustin MERTES Die meisten Bassisten bedienen ein vier- oder fünfsaitiges Instrument. ZZ Top-Bassist Elwood Francis war das eindeutig zu wenig.

Auffällige Gitarren gehören in der Rock-Szene zum „guten Ton“, seien es die ikonischen Double-Neck-Gitarren von Led Zeppelins Jimmy Page oder die Axt-ähnlichen Konstruktionen eines Kerry King (Slayer). Die bärtigen Altrocker von ZZ Top haben sich nun einen Platz in den oberen Rängen dieser Liste verdient, genauer gesagt Bassist Elwood Francis.

ZZ Top, herrlich unpoliert Drei Jahre nach Veröffentlichung einer sehenswerten Dokumentation über die Kultband ZZ Top erscheint mit „Raw“ jetzt der Soundtrack dazu.

Der ehemalige Gitarren-Techniker der Band, der nach dem Tod von Langzeit-Basser Dusty Hill vergangenes Jahr als Bassist einsprang, startete mit einer 17-saitigen Bass-Gitarre ins ZZ Top-Konzert in der US-Stadt Huntsville (Alabama). Auch wenn er nach dem Eröffnungs-Song „Got Me Under Pressure“ zu einem normalen Bass wechselte, war die Internet-Sensation perfekt. Ein Video des Auftritts mit der absurd großen Bass-Gitarre geht seitdem viral.

Francis selbst berichtet gegenüber Ultimate Classic Rock, dass er das außergewöhnliche Instrument im Netz gefunden hatte und mit der Band darüber scherzte, dieses bei einem ZZ Top-Konzert zu nutzen. Einige Wochen später sei Frontmann Billy Gibbons dann mit dem 17-Saiter aufgetaucht. Für Francis sei dies dann „einer dieser 'hold my beer'-Momente“ gewesen, wo er nicht anders konnte als den Witz in die Realität zu transportieren.

Während die Band derzeit noch in den letzten Zügen ihrer US-Tour steckt, nisten sich die Altrocker im Dezember für eine ganze Reihe an Shows im legendären Las Vegas-Casino „The Venetian Resort and Casino“ ein. Ob der 17-Saiter es ebenfalls in die Glücksspiel-Metropole schafft, ist nicht bekannt.

