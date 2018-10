Unsere Filmkritik: Sony wagt sich mit "Venom" ins Marvel-Superhelden-Universum vor – und enttäuscht auf der ganzen Linie

Kultur 1

Zwei Versager und (k)ein Held

Vesna ANDONOVIC Ein Held, der keiner ist, in einer Geschichte, die keine ist, mit einem Höhepunkt, der keiner ist: Dem neuen Marvel-(Anti-)Helden „Venom“ fehlt es an Biss und Inspiration – daran kann auch Hauptdarsteller Tom Hardy nichts ändern.

Zumindest eine rationale Erklärung scheint es für die Tatsache zu geben, dass ein so talentierter Schauspieler wie Tom Hardy in einem so uninspirierten Film wie „Venom“ mitspielt: Sein zehnjähriger Sohn Louis Thomas ist ein bekennender Fan des Marvel-Charakters, der in der 300. Jubiläumsnummer von „The Amazing Spider-Man“ im Mai 1988 seinen ersten großen Auftritt hatte. Der von David Michelinie und Todd McFarlane erfundene Symbiont, der es sich im Körper des Reporters Eddie Brock bequem gemacht hat, ist im Comic einer der Gegenspieler Spider-Mans; auf der Leinwand mausern sich zwei Loser zum Weltretter, als Brock, der Job und Freundin, Anwältin Anne Weying (eine blasse Michelle Williams), verliert und der zähnefletschende, immerhungrige Alien-Symbiont Venom, der auf seiner Kometenwelt ebenfalls kein Alphatier, sondern der Versager vom Dienst ist, verschmelzen.

Das grundlegende Problem des Films, der an seinem Eröffnungswochenende in den USA unerklärliche 80 Millionen Dollar einspielte, ist, dass solch ein flaches, vorhersehbares und erzählerisch uninspiriertes Drehbuch, für das es drei (!) Autoren brauchte, schon lange nicht mehr im exponentiell expandierenden und meist erfolgreich mit Humor gespickten Superhelden-Universum zu sehen war.

Slime trifft T-Rex

Der erfolgreiche Investigativreporter Brock stellt dem Falschen – dem skrupellosen Carlton Drake, Wissenschaftler mit Gott-Komplex (Riz Ahmed) –, die falschen Fragen. Und verliert alles. Als Alien-Symbiont Venom es sich in seinem Körper gemütlich macht, hat Brock zwar Superkräfte, muss sich aber auch mit der Idee anfreunden, Menschen brutal den Kopf abzubeißen.

Für den Zuschauer ist Tom Hardy das einzig Erfreuliche, an dem er sich festklammern kann, um die 112 Minuten zu überstehen. Und der Versuch des Briten, etwas Humor mit einfließen zu lassen, ufert leider schnell in Slapstick aus.

Statt an einer To-do-Liste orientiert sich Regisseur Ruben Fleischer, der mit „Zombieland“ bewiesen hat, dass er etwas kann, an einer Klischee-Checkliste, die von der kitschig-ausladenden Filmmusik bis hin zum gänzlich uninteressanten Showdown reicht. Auch die Spezialeffekte retten es nicht. Vor allem dann, wenn Venom wie ein „Slime trifft auf T-Rex“-Monster daherkommt.

Und wenn man sich trotz Warnung den Film antun will, könnte – Hitchcock lässt grüßen – die Suche nach dem traditionellen CameoAuftritt der Marvel-Ikone Stan Lee helfen. Ansonsten legt „Venom“ nur eines lahm: die Lust, mehr von ihm zu sehen.