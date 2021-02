Luxemburg geht dieses Jahr mit zwei Koproduktionen ins Oscar-Rennen. Auch für die Golden Globes wurden zwei Filme nominiert, die unter anderem in Luxemburg produziert wurden.

Zwei Luxemburger Koproduktionen auf Shortlist für Oscars

(SC) - Mit „Collective“ und „Deux“ haben es gleich zwei luxemburgische Koproduktionen auf die Shortlist für die diesjährigen Academy Awards geschafft. Das teilte der Film Fund Luxembourg am Mittwochmorgen auf ihrer Facebook-Seite mit. Auch bei den Golden Globes geht Luxemburg mit zwei Filmen ins Rennen.

Der Dokumentarfilm „Collective“ vom deutsch-rumänischen Filmregisseur Alexander Nana und koproduziert von Samsa Film konnte bereits mehrere Preise einheimsen - zuletzt den Europäischen Filmpreis in der Genre-Kategorie bester Dokumentarfilm des Jahres im Dezember. Die den Oscars steht er nun auf der Shortlist in den Kategorien bester Dokumentarfilm und bester internationaler Film.

Zwei Luxemburger Koproduktionen für Golden Globes nominiert Mit dem Animationsfilm "Wolfwalkers" und dem Drama "Deux" sind diesmal zwei Luxemburger Filmkoproduktionen im Rennen für die Golden Globes, die am kommenden 28. Februar verliehen werden.

Die luxemburgische Koproduktion „Deux“ von Regisseur Filippe Meneghetti (Tarantula Luxembourg) geht ebenfalls in der Kategorie bester internationaler Film ins Rennen. Das Drama wurde vergangene Woche bereits für die Golden Globes nominiert und galt somit als starker möglicher Oscarkandidat.

Die 93. Verleihung der Academy Awards findet voraussichtlich am 25. April in Los Angeles statt. Eine Verleihung am 28. Februar musste coronabedingt nach hinten verschoben werden.

Trailer „Collective“

Trailer „Deux“





