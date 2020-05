Zwangspause für Festivals

Die Sommerfestspiele in Wiltz und Echternach finden 2020 nicht statt. Trotzdem soll es am 17. Juni schon einen Vorgeschmack auf das nächste Jahr geben.

In Wiltz und Echternach gehören die Sommerfestivals seit Jahrzehnten zur Tradition. Und doch, noch vor ein paar Jahren kämpften sie ums Überleben. Nach dem Motto „Not macht erfinderisch“ wurden sowohl in der Ardennen- als auch in der Abteistadt nach Lösungen gesucht und neue Wege eingeschlagen. Die Wende im Norden fand bereits 2017, im Osten 2019 statt.

Elvira Mittheis in Wiltz und Maxime Bender in Echternach stellten seitdem breit gefächerte, publikumsnahe Programme zusammen, distanzierten sich von den rein klassischen Angeboten ihrer Vorgänger. Noch war es zu früh, um richtig feststellen zu können, ob die Neuausrichtung der beiden historischen Sommerfestspiele beim Publikum den richtigen Zuspruch gefunden hatten. 2020 sollte der neu eingeschlagene Weg bestätigt werden.



Dann aber zog das Covid-19-Virus die Notbremse und stellte die beiden Festivalorganisatoren vor neue, unerwartete Herausforderungen. Nach dem von der Regierung aufgezwungenen Stopp aller künstlerischen (Massen-)Veranstaltungen bis zum 31. Juli sahen sich Mittheis und Bender gezwungen, ihre diesjährigen Festivals ausfallen zu lassen.

Der am Montag von Xavier Bettel angekündigte Neustart der Kulturaktivitäten – mit relevanten Sicherheitsmaßnahmen – wird die angesagte Absage beider Festivals nicht verhindern, da das Aus bereits vor Wochen beschlossen war. In einer Zeit der Ungewissheit wurde zu Beginn der Pandemie schnell die Notbremse gezogen.

„Wir haben unsere Entscheidung bereits im April getroffen“, so Maxime Bender, künstlerischer Leiter des Festivals Echterlive und ab dem kommenden 1. Juli auch Leiter des Echternacher Kulturzentrums Trifolion. „Unser Programm war fertig geplant und am Anfang hatten wir die Hoffnung, unser Festival im Juli noch durchziehen zu können. Aus dem wird dieses Jahr wohl nichts.“

Die gleiche Enttäuschung macht sich in Wiltz bemerkbar. „Auch wir waren bereit, an den Start zu gehen“, so die künstlerische Leiterin des Festival de Wiltz, Elvira Mittheis. „Wir waren froh und stolz, dass wir ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersklassen aufstellen konnten. Nun ist mit allem Schluss. Im Ausland ist die Krise auch spürbar, viele Festivals müssen abgesagt werden. Und trotzdem bleiben wir in Wiltz optimistisch.“

Wiltz und Echternach teilen sich 2020 nicht nur ein gemeinsames Schicksal, beide müssen sich auch um ihr Image bemühen. In beiden Städten gab es einen starken politischen Willen, die historischen Sommerfestspiele zu unterstützen und vor einem frühzeitigen Sterben zu bewahren.

In Echternach erlebte das Festival unter der Leitung von Maxime Bender 2019 einen Neustart. „Der Relaunch entsprach einem politischen Willen der Gemeinde, das Festival weiterhin zu unterstützen. Für das erste Jahr erhofften wir uns 15 000 Zuschauer. Am Ende waren es rund 8000. Ein Resultat, das uns trotzdem zufriedenstellte“, unterstreicht Maxime Bender, der fest daran glaubt, dass sich trotz der diesjährigen Zwangspause der Elan von 2019 im nächsten Jahr fortsetzen lässt.

„Die Vorfreude war riesig, das Feedback des Publikums auf das bereits angekündigte Programm äußerst positiv. Noch nie gab es in der Geschichte des Wiltzer Festivals eine Unterbrechung. Die Absage dieses Jahr ist eine traurige Premiere“, bedauert Elvira Mittheis, die vor vier Jahren mit der asbl „Coopérations“ die Leitung der Festspiele übernommen hat.

Auch wenn 2020 nicht auf den Bühnen gespielt wird – also keine Einnahmen vom Ticketverkauf einzurechnen sind –, brauchen sich die Organisatoren keine größeren finanziellen Sorgen zu machen. „Ich glaube nicht, dass unser Festival finanziell in Gefahr ist. Außer wenn sich vielleicht die sanitäre Lage noch verschlechtern sollte“, betont Elvira Mittheis. Das für 2020 geplante Geld soll auf kommende Saison umgebucht werden können. In Wiltz stehen jährlich 150.000 Euro für die künstlerische Planung zur Verfügung.

Das Echternacher Festival kann sich auf eine Konvention in Höhe von 100.000 Euro pro Jahr verlassen. Maxime Bender will nicht viel über Geld reden. „Für mich ist es unpassend über unsere Finanzen zu diskutieren. In dieser Krise gibt es Menschen, die viel wichtigeren Problemen ausgesetzt sind.“

Auch wenn Geldfragen, trotz der Pause, nicht direkt zu Problemen führen sollten – die Gemeinden sind Garant für die finanzielle Lage –, bleiben Fragen um einen weiteren und wichtigen wirtschaftlichen Faktor offen.

Werden die Sponsoren weiterhin die Kulturevents mit ihren Geldern unterstützen? „Wir können kein Geld von ihnen verlangen oder Hilfe erhoffen, wenn unsere Konzerte nicht stattfinden“, betont der Echternacher Organisator. In der Abteistadt steuern Sponsoren etwa die Hälfte des Budgets des Festivals bei. Elvira Mittheis sagt zu dieser Frage: „Unsere Sponsoren warten auf das nächste Jahr. Ich bin da zuversichtlich.“

Nach der aufgezwungenen Pause werden sich in Wiltz und in Echternach Gedanken gemacht, wie die Festivals im nächsten Jahr aussehen könnten. Maxime Bender und Elvira Mittheis, die sich in regelmäßigen Abständen über die ungewöhnliche Lage austauschen, haben eine ähnliche Lösung gefunden. Es wird versucht, in Wiltz und Echternach das für 2020 geplante Line-up so weit wie möglich auf das Jahr 2021 umzubuchen.

Und trotzdem wird das Echternacher Publikum mit einer Vorschau verwöhnt: Am 17. Juli wird eine Serie aufgenommener Konzerte im Fernsehen übertragen.„Diese Fernsehübertragung soll erlauben, in Erinnerung zu bleiben, auch bei den Sponsoren. Diese technischen Möglichkeiten erlauben es dem Musiker aufzutreten. Es sind aber nur Notlösungen, denn der direkte Kontakt zum Publikum bleibt auf der Strecke, es kommt nie zu einer Live-Erfahrung“, betont Bender, der neben seiner organisatorischen Arbeit auch vollblutiger Musiker ist.

Dass das Ambiente eine entscheidende Rolle für das Gelingen eines Festivals spielt, hat sich die letzten Jahre vor allem in Wiltz mit den Events im Hexenturm in der Nähe der Freilichtbühne gezeigt.

Nach der Reprise der kulturellen Aktivitäten stehen viele Veranstalter vor einer großen Ungewissheit. Welche Konzerte können organisiert werden? Unter welchen Bedingungen? Wie kann das Publikum mit dem nötigen Abstand platziert werden? Großveranstaltungen mit Hunderten von Zuschauern sind noch Zukunftsmusik. In Echternach und Wiltz stellen sich diese Fragen nicht. Man erhofft sich, dass sich in den nächsten zwölf Monaten die Lage normalisieren wird.

2020 wird 2021 nachgeholt

In Wiltz und Echternach wird voraussichtlich das geplante Programm größtenteils von 2020 auf 2021 verschoben. Viele Fragen stehen jedoch noch im Raum. Wie entwickelt sich die sanitäre Krise weiter? Ab wann können wieder Konzerte stattfinden und unter welchen Bedingungen? Sind die für dieses Jahr gebuchten Künstler für ein neues Datum in Echternach oder Wiltz überhaupt 2021 verfügbar?

Festival de Wiltz

Das Wiltzer Festival hat bereits vor ein paar Tagen drei Programmverschiebungen, also für 2020 gebuchte Künstler, für nächstes Jahr bestätigt: Gipsy Kings am 26. Juni, Mando Diao am 2. Juli, das Kindermusical „Der kleine Drache Kokosnuss“ am 5. und 6. Juli 2021. Weiterhin waren für diesen Sommer in Wiltz folgende Künstler, Bands oder Events bereits gebucht: der britische Singer-Songwriter Passenger, das Marly Marques Quintet, das Ara Sextet feat. Pol Belardi & Bojan Z, die Oper .„Le nozze di Figaro“ von W.A. Mozart, die Weeltzer Musek mit den Krunnemécken, die Performance „Visit Wiltz in Beats“ mit Luc Spada, Suzan Noezen, Gast Groeber und Isabel Spigarelli und dem DJ Kwistax. Ob diese Künstler 2020 in der Ardennenstadt auftreten werden, bleibt noch ungewiss.

Festival Echterlive



Auch wenn in Echternach die gleiche Richtung eingeschlagen wird, soll dem Publikum bereits dieses Jahr ein kleiner Vorgeschmack des Programms angeboten werden. Konzerte von Cathy Krier, Benoit Martiny, Judith Hill, Bartelby Delicate & C’est Karma und Edsun werden aufgenommen und am 17. Juli um 20 Uhr auf RTL Télé Lëtzebuerg gesendet. 2020 werden sie wahrscheinlich erneut in Echternach auftreten. Des Weiteren soll sich das Publikum auch auf Begegnungen mit Richard Bona & Alfredo Rodriguez, Ayanna Witter-Johnson, Joey Alexander Trio, Claudine Muno & Zaltimband, Michel Meis 4tet, Jean-François Zygel & André Manoukian ... freuen.

In Wiltz und Echternach bleiben zurzeit viele Fragen über das genaue Programm der beiden Festivals 2021 unbeantwortet.

www.festivalwiltz.lu

www.echterlive.lu