Das Luxemburger Diözesanarchiv stellt seine historischen Kirchenbücher online zur Verfügung.

Zurück in die Zukunft

Daniel CONRAD Seite um Seite musste eingescannt werden, um sie online bereitzustellen. Mit aller Vorsicht – denn die Kirchenbücher des Diözesanarchivs, die einige Jahrhunderte zurückreichen, sind zerbrechliche Schätze und eine Fundgrube für jeden, der Luxemburg historisch erforschen will.

„Die möglichen Ansätze sind breit. Mancher interessiert sich für die eigenen Vorfahren, andere arbeiten die Geschichte eines Dorfes auf. Aber die Kirchenbücher könnten natürlich auch eine Quelle für besondere historische Zusammenhänge sein: Extreme wie die Choleraepidemie 1865/66 zum Beispiel forderten viele Todesopfer. Das könnte man über die Bücher recht gut erforschen und damit Rückschlüsse zum Beispiel auf die Entwicklung der Demografie, die Medizingeschichte und vieles mehr ziehen“, sagt der Leiter des Luxemburger Diözesanarchivs, Valentin Wagner.

„Manchmal sind diese Bücher die einzige Quelle der Sozial-, Religions-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte – und deswegen so unschätzbar wertvoll für Luxemburg.“



Unter Wagners Direktion wurden seit 1987/88 historische Bestände der Pfarreiarchive in das Diözesanarchiv überführt. Darunter eben auch die zentralen Kirchenbücher, auch Matrikelbücher genannt, die Taufen, Sterbefälle, Hochzeiten, Kommunionen und Firmungen verzeichnen.

„Wir versuchen so gut wie möglich alles aufzuarbeiten – einige Bestände sind in Kriegszeiten verloren gegangen, wurden zum Beispiel bei Bränden zerstört oder in andere Archive überführt. Aber wir hoffen, dass wir noch weitere erschließen und bereitstellen können“, betont Wagners Mitarbeiter Bernhard Schmitt.

Überraschungen wie mittelalterliche Pergamente im Einband der Bücher finden sich auch. Foto: Lex Kleren

Seit 2012 wurden die Bestände, die bis vor das 17. Jahrhundert zurückreichen, eingescannt und alles, was im Rahmen der so genannten Schutzfristen veröffentlicht werden durfte, online über das Portal „Matricula“ zur Verfügung gestellt.

Rund 173 000 mühsam erarbeitete Digitalisate erlauben nun eine Zeitreise in die Vergangenheit. Einige Einschränkungen gibt es: Fristen zum Datenschutz bedeuten in diesem Fall 120 Jahre für Taufen, auf 100 Jahre für Hochzeiten und Sterbefälle sowie 110 Jahre für Erstkommunionen und Firmungen. Aktuell werden also Taufen bis 1897 angezeigt, Hochzeiten und Sterbefälle bis 1917 sowie Erstkommunionen und Firmungen bis 1907.



Zwischen Freiheit zum Forschen und notwendigen Einschränkungen



Lediglich das Einloggen auf der Website genügt, dann die Pfarrei und die Art des Buchs auswählen und die aufgezeichneten Bilder aufrufen. Die historische Schrift muss man natürlich lesen können und sich etwas in das damals übliche Latein einarbeiten.



Aber allein schon, dass die Bücher einfach digital überall auf der Welt kostenlos zugänglich sind, eine Verortung und zeitliche Einordnung der Quelle stattfindet, genaue Rahmendaten und gut aufgelöste Scans bereitstehen, ist schon eine wesentliche Verbesserung – und die Originale werden geschützt. „Wir verzeichnen zum Beispiel auch, wenn Pfarreien neu gegründet und aufgelöst wurden oder sich die Gebiete verändert haben. Das hilft zumindest bei der konsequenten Nachverfolgung“, sagt Schmitt.

Mit einem speziellen Scanner wurde jede einzelne Seite der Kirchenbücher digitalisiert. Foto: Lex Kleren

Wer sich aber eine einfache Stichwortsuche oder Suche zum Beispiel nach Nachnamen vorgestellt hat, wird enttäuscht. Bis ins Kleinste die Einträge der vielen tausend Buchseiten auszuwerten, wäre dann doch zu weit gegangen und nicht machbar gewesen.

Das müssen die Nutzer dann schon selbst tun. Ausdrucke und der Download auf der Online-Seite sind ebenfalls nicht möglich, aber wer unbedingt Auszüge benötigt, kann sich mit einem Klick an das Archiv wenden.

Von Schäden und Glücksfällen

Selbst angegriffene Matrikelbücher wie das aus Tüntingen wurden aufgearbeitet, um für die Nachwelt erhalten zu werden. Foto: Diözesanarchiv Luxemburg

Einige der Bücher, die in den Jahren digitalisiert wurden, waren arg mitgenommen. Wasser, Feuchtigkeit, Schimmelbildung, unsachgemäße Lagerung und Schädlinge rückten dem historischen „Datenträger“ Papier zu Leibe. Da mussten die Fachleute für die Restaurierung in einer Spezialfirma in Stuttgart ran: „Tüntingen Kb 01 war ein besonders schwerer Fall, hier waren die Seiten teilweise in Auflösung begriffen und mussten neben der üblichen Reinigung auch umständlich stabilisiert und teilweise neu aufgebaut werden“, berichtet Schmitt.

Insgesamt seien in der Datenbank 430 von derzeit 4.519 Matrikelbücher im Archiv als beschädigt gekennzeichnet. „Dabei variiert der Grad des Schadens natürlich erheblich. Die Kosten einer durch spezialisierte Fachkräfte sachgemäß durchgeführten Restaurierung belaufen sich pro Band auf wenige hundert bei leichten bis weit über tausend Euro in schweren Fällen.“

Aber es gibt auch diese Glücksfälle: Ein mittelalterliches Pergamentblatt eines Kodex wurde als Einband eines Rechnungsregisters der Pfarrei Manternach wiederverwendet. „Nach dem Spezialisten Thomas Falmagne handelt es sich um ein Textfragment aus Gregor, ,Moralia in Iob‘, liber 4, praefatio. Er datiert die Handschrift in das neunte Jahrhundert nach Christus“, sagt Schmitt. Was für ein Schatz. Auffällig: das „Q“ als herrlich gestaltete Initiale.

http://data.matricula-online.eu