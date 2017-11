Von Sarah München

Seinen eigenen Tod konnte Auguste Rodin bis zum Ende nicht begreifen. „Warum all das verlassen?“, soll der Künstler seinen langjährigen Freund, den Dichter Rainer Maria Rilke gefragt haben. Kurze Zeit später war er tot. 100 Jahre ist das jetzt her. Der Künstler, der schon zu Lebzeiten ein Superstar war, gilt als Begründer der modernen Skulptur und Plastik.

Am 12. November 1840 wurde Rodin als Sohn eines Polizisten in Paris geboren. Er studierte an der École des Arts décoratif und versuchte dreimal erfolglos an der École des Beaux-Arts aufgenommen zu werden.

Krise nach dem Tod der Schwester



1862 war eines der einschneidendsten Jahre im Leben von Rodin. Seine Schwester starb und er geriet in eine Krise. Daraufhin trat er in den Orden Pères du Saint-Sacrement ein. Doch dort blieb er nicht lange. Der Ordensgründer war überzeugt von seinem Talent und überredete ihn, sich wieder der Bildhauerei zu widmen. Er arbeitete für den Bildhauer Albert Ernest Carrier-Belleuse, studierte die Geheimnisse Michelangelos in Florenz und Rom und gotische Kathedralen in Frankreich.

Der Mann mit dem stechenden Blick und dem wilden Bart hatte eine ganz eigene Vorstellung von Schönheit und nach der fertigte er auch seine Skulpturen an. Über die Kunst sagte er einmal, hässlich sei das „was keinen Charakter hat, das heißt weder eine äußere noch eine innere Wahrheit besitzt“. Er hasste alles Konventionelle. Seine Modelle standen selten still, meist liefen sie nackt umher.



Faszination der Einfachheit



Und so sehen auch seine Skulpturen aus. Unperfekte, teils unfertige Körper, die wirken, als ob sie jeden Moment zum Leben erwachen müssten. Rodin gilt als einer der wichtigsten Vertreter des „Non-Finito“, also der unvollendeten Plastiken. Aus dem Stein erschuf er einfache Leute, zeigte ihren harten Berufsalltag und ihre innere Zerrissenheit. Weniger bekannt sind seine Werke als Maler und Zeichner.

Man muss arbeiten, nichts als arbeiten und man muss Geduld haben.

Der Einzelgänger war fasziniert von den Menschen und liebte seinen Beruf. Künstler seien die einzigen Menschen, die ihren Beruf gerne ausübten, sagte er einmal. Und seinem Freund und Sekretär Rilke gab er Rat: „Man muss arbeiten, nichts als arbeiten und man muss Geduld haben.“



Aber Rodin arbeitete nicht nur. Er war auch für seine Affären, blutjungen Geliebte und unehelichen Kinder bekannt. Neben seiner Schwester gab es zwei Frauen, die sein Leben nachhaltig beeinflusst haben.



1983 lernte er die 24 Jahre jüngere Camille Claudel kennen. Erst war sie seine Schülerin, dann seine Geliebte. Die Malerin und Bildhauerin half Rodin beispielsweise bei der Plastik „Die Bürger von Calais“. Zehn Jahre dauerte die Beziehung, nach der Trennung verbrachte sie 30 Jahre in psychiatrischen Anstalten.



Erst die Heirat, dann der Tod

Rodin erging es besser. Er wurde immer bekannter, stellte unter anderem bei der Weltausstellung in Paris 1900 seine Werke aus und wurde Präsident der International Society of Sculptors, Painters and Gravers.



Erst kurz vor seinem Tod, im Alter von 76 Jahren, heiratete Rodin seine Lebensgefährtin Rose Beuret. Einen Monat nach der Hochzeit, im Februar 1917, starb seine Frau. Im November desselben Jahres starb auch Auguste Rodin in Meudon.