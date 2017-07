(dpa/müs) - Sie war eine der bekanntesten französischen Schauspielerinnen, nun ist Jeanne Moreau im Alter von 89 Jahren gestorben. Das meldete die französische Nachrichtenagentur AFP am Montag unter Berufung auf Moreaus Agenten.

In ihrer 50-jährigen Karriere wirkte Moreau an mehr als 120 Filmen mit. Ihre berühmteste Rolle spielte sie 1962 in der Dreiecksgeschichte "Jules und Jim".



Liebende, Hure, Nonne, „Femme fatale“ und Königin: Moreau hat so ziemlich alles gespielt. Ihre Verwandlungsfähigkeit nannte Joseph Losey, einer ihrer vielen Regisseure, ein Wunder: „Sie ist eine Frau, die sich einer Unzahl von Hindernissen gegenüber sieht und sie überwindet, indem sie all ihre Fähigkeiten einsetzt.“ Moreau war aber nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Filmregisseurin und Sängerin bekannt.

Moreau wurde am 23. Januar 1928 in Partis geboren. Die Tochter einer britischen Tänzerin und eines französischen Gastronomen begann ihre Karriere als Theaterschauspielerin, sie studierte am Konservatorium in Paris und an der Comédie Française. 1948 wechselte sie ins Filmgeschäft. Ihren ersten Erfolg feierte sie 1957 mit "Fahrstuhl zum Schafott".

Ich höre erst auf, wenn ich tot bin.

Moreau wurde mit zahlreichen Theater- und Filmpreisen geehrt. Neben der Auszeichnung als beste Darstellerin in Cannes verlieh ihr das Festival 2004 auch die Goldene Palme für ihr Lebenswerk. Ein Leben ohne die Schauspielerei konnte sich Moreau nicht vorstellen. „Ich höre erst auf, wenn ich tot bin“, sagte Moreau einst in einem Interview.

Moreau war zwei Mal verheiratet. Mit dem Schauspieler Jean-Louis Richard hat sie einen Sohn: Jérôme arbeitet als Künstler. Mit ihm war sie von 1949 bis 1951 liiert. 1977 heiratete sie den Regisseur William Friedkin. Die Ehe hielt drei Jahre.