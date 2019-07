Zum Tod von Brigitte Kronauer: Schreiben mit dem Weitwinkel

Brigitte Kronauer, die Feinmechanikerin der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, ist am 22. Juli im Alter von 78 Jahren gestorben.

„Eigentlich ist man als Schriftsteller immer froh, wenn sich Wahrnehmungen verändern. Man darf sich bloß nicht in einen blöden Sog bringen lassen“, hatte Brigitte Kronauer im letzten Jahr in einem FAZ-Interview auf die Frage nach möglichen Problemen mit dem Älterwerden erklärt. Nun ist die Schriftstellerin und Büchnerpreisträgerin nach langer und schwerer Krankheit gestorben.

Von Peter Mohr - Von einer völlig neuen künstlerisch-stilistischen Leichtigkeit war ihr 2013 erschienenes Opus „Gewäsch und Gewimmel“ geprägt, das uns eine bis dahin gänzlich unbekannte Facette der Autorin offenbarte, denn so humorvoll und unangestrengt wie in diesem Roman waren wir Brigitte Kronauer zuvor noch nie begegnet. Und auch in ihrem letzten Roman „Der Scheik von Aachen“ (2016) hielt die gebürtige Essenerin an diesem Stil fest.



Als im Sommer 2005 bekannt wurde, dass sie den Georg-Büchner-Preis erhalten sollte, gehörte ihr Vorgänger Wilhelm Genazino zu den ersten Gratulanten ...