„World Wild Tour 2022“

Zucchero kommt wieder in die Rockhal

Ende 2021 brachte er „Discover“ heraus, sein jüngstes Album vollgepackt mit Coverversionen legendärer Songs. Daraus singt er auch nun.

Nicht wenige Künstler haben die trostlosen Corona-Zeiten mit Trübsalblasen verbracht. Nicht so Zucchero. Der italienische Künstler mit weltweitem Erfolg war nicht untätig. Ende letzten Jahres brachte er „Discover“ heraus, sein jüngstes Album vollgepackt mit Coverversionen legendärer Songs internationaler Musikerkollegen.

Einige davon wird er spielen, wenn er anlässlich seiner „World Wild Tour 2022“ am 20. Mai 2022 endlich wieder in Luxemburg auftreten kann. Denn sein Gastspiel in der Rockhal in Esch/Alzette war wegen der Pandemie mehrfach verschoben worden. Beim Konzert darf man sich freuen auf eine großartige musikalische Reise, bei der die Fans mit zahlreichen Hits wie etwa „Senza Una Donna“, „Baila“, „Così Celeste”, „Cuba Libre”, „Everybody’s Got To Learn Sometime”, „Diavolo In Me“, „Il Volo“, „Miserere“, „Diamante“ (um nur ein paar zu nennen) rechnen dürfen.

In Blues He Trusts Am Freitag gab sich Zucchero die Ehre und stand in der Rockhal auf der Bühne.

Seine über drei Jahrzehnte andauernde Karriere war unter anderem auch gekennzeichnet von der Zusammenarbeit mit namhaften internationalen Künstlern. Zucchero hat es nämlich wie nur wenige seiner italienischen Musikerkollegen geschafft, über die eigenen Landesgrenzen hinaus enorme Erfolge einzufahren. Er genießt einen hervorragenden Live-Ruf, seine Musik verbreitet italienisches Flair und er macht mit jeder Note klar, dass er einer der größten Musiker unserer Zeit ist. Und er vereint nach wie vor zwei musikalische Seelen: die feinste, italienische melodische Tradition und seine tiefen afro-amerikanischen Wurzeln.

Karten gibt es online www.luxembourg-ticket.lu, www.fnacspectacles.com, www.ticketmaster.fr, www.ticketmaster.be, www.kultopolis.com. Ticket-Hotline: +352 4708951



