von Carole Theisen



Mit ihrer „Revolution Radio Tour“ steht die kalifornische Pop-Punk-Band Green Day in ihrem mittlerweile 30. aktiven Jahr das erste Mal in Luxemburg auf der Bühne. Und das am vergangenen Montag in der bis zum letzten Platz ausverkauften Rockhal.



Wenn der rosa Hase zappelig und rotznäsig über die Bühne tanzt, dann geht es los ...