Zerrüttete Ost-West-Beziehung

Ein verstörender Blick auf Europa und auf eine schwierige Ost-West-Romanze: Der deutsche Theaterregisseur Armin Petras inszeniert für das Théâtre National du Luxembourg politisches Theater – auf der Bühne und auf der Leinwand.

Gemütlich ist es im Théâtre National du Luxembourg. Statt der gepolsterten Bänke sind Liegesäcke für die Zuschauer ausgebreitet. Drei Leinwände erstrecken sich seitlich über die Mauern und über der Bühne. Ein Filmabend im Theater? Jein! Bühnenkunst und Film verschmelzen an diesem Abend zu einem Ganzen, vielleicht aber grenzen sich die beiden auch ganz gewollt voneinander ab – wie Ost- und Westeuropa. Denn genau das ist das Thema dieser Aufführung.

Das Stück „EUROPE – My Heart Will Be Broken and Eaten“ basiert auf einem Theatertext, den der rumänische Schriftsteller Salat Lehel geschrieben hat ...