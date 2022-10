Monat für Monat rangeln die Galerien, Ausstellungszentren und Museen um die Besucher. Hier eine Auswahl aus dem Dschungel der Schauen.

Kultur 1 4 Min.

Blickpunkte - der Ausstellungsblog

Kunst, die den Rahmen sprengt

Monat für Monat rangeln die Galerien, Ausstellungszentren und Museen um die Besucher. Hier eine Auswahl aus dem Dschungel der Schauen.

„Oostende - Conversations du bord de mer“



Yvon Lambert

Bis 19.11.22, Nosbaum Reding, Luxembourg

Alain D'Hooghe, un auteur et historien de la photographie belge, écrit à propos de l’œuvre de Lambert: „Ostende est plurielle et l’a toujours été. Mais que reste-t-il de sa splendeur passée ? L’hippodrome est un quasi fantôme. Les galeries royales menacent de s’effondrer, défigurées par des étançons qui leur tiennent lieu de dérisoires béquilles. Le Kursaal accueille presque exclusivement des spectacles de second ordre. Le bal du Rat mort a connu des heures plus glorieuses.Il reste bien, çà et là, l’une ou l’autre maison de maître qui a échappé à la voracité des promoteurs, l’une ou l’autre villa toujours parée de ses ors et de ses boiseries précieuses. Il n’est désormais d’autre choix que celui de recourir aux souvenirs, de céder à la nostalgie et se laisser aller à la mélancolie.“

Yvon Lambert, "Dans le port", 2018 - Analog photography, Hahnemühle Photo Rag 308 g paper - Image : 13.39 x 18.5 in ( 34 x 47 cm ) Foto: Nosbaum Reding / Yvon Lambert

„Les ombres d’Ensor et de Spilliaert planent encore au-dessus de la ville, de la plage et de la mer, mais les débusquer demande des efforts toujours plus soutenus. Les photographies d’Yvon Lambert me semblent proches de ces sentiments diffus, parfois contradictoires. Le passé et le présent s’y rejoignent. J’y retrouve l’essentiel de ce que j’ai aimé, de ce que j’aime encore et de ce que j’aimerai sans doute toujours à Ostende. Du grotesque et de la sérénité, du trivial et du chaotique. Yvon Lambert a photographié ce petit bout de Belgique en fin connaisseur – et d’Ostende et de la photographie.“

Öffnungszeiten: Di.-Sa.: 11-18 Uhr, www.nosbaumreding.lu

„Freiheitsgrade“

Anna Recker

Bis 12.11.22, Galerie Simoncini, Luxemburg

„Grundlage von Anna Reckers bildnerischer Arbeit ist die Zeichnung. Zeichnend zerlegt sie ihre geometrischen Formen in ihre Grundelemente und analysiert sie. Manche ihrer Zeichnungen und Skizzen muten an wie die Planzeichnungen von Konstrukteuren technischer Anlagen.“

Hier ein Film zu einer früheren Ausstellung in der Galerie

„Aber sie haben auch etwas vom altmeisterlichen ,Disegno’ der Renaissance Künstler. Anna Recker belässt es freilich nicht beim Zerlegen. Sie variiert die ausgelösten Elemente, verselbständigt sie und denkt sie fort, verräumlicht sie aus der Fläche zum Körper. Manch ein Teil verfremdet sie, setzt konkave und konvexe, negative und positive Formen gegeneinander und fügt am Ende alles wieder zur neuen Form und damit zum neuen Bild zusammen“, schreibt die deutsche Kulturjournalisten Eva-Maria Reuther zu Arbeiten von Anna Recker.

Öffnungszeiten: Di.-Fr.: 12-18 Uhr, Sa.:10-12 Uhr und 14-17 Uhr, www.galeriesimoncini.lu

„Image / objet – objet / image“

Valentin van der Meulen



Bis 22.10.22, Galerie Reuter Bausch, Luxemburg

Valentin van der Meulen, 1979 in Lille geboren, lebt und arbeitet in Paris. „In seiner Fähigkeit, das grafische Projekt mit dem gewählten Bild zu verbinden, offenbart Valentin van der Meulen seine Meisterschaft in der Zeichnung: Die gleiche Kraft, die von der Zeichnung ausgeht, steckt in der Geste und im Blick. Oft zeugen die Zeichnungen von Bildhauern davon, wie sie Stein, Holz – wir denken hier an Baselitz oder Dodeigne – verwenden werden.“

Foto: Reuter Bausch Gallery, C. Weber

„Das gleiche Gewicht der Hand ist dem Material aufgedrückt. Valentin van der Meulen ist kein Bildhauer, aber seine Zeichnung schafft es, dem Bild eine wirkliche Präsenz im Raum zu geben“, sagt Paul Hervé Parsy, Kurator und ehemaliger Direktor des Château d’Oiron und der Sammlungen des Pariser Centre Georges Pompidou zu dessen Werk. Van der Meulen hinterfrage die Grenzen des Bildes und der Zeichnung durch die Begriffe der Veränderung, des Raums, der Zeit, der Geschichte oder der Konstruktion von Identität.

Öffnungszeiten: Di.-Sa.: 11-18 Uhr, www.reuterbausch.lu

„Another Way“

Djos Janssens

29.10.- 04.12.2022, Galerie Prabbeli, Wiltz

En quête de paysages, l’exposition „Another way“ de Djos Janssens questionne le territoire au sens large, l’explore sous différents aspects. Dès lors, le spectateur cherche d’une œuvre à l’autre l’appréhension d’un paysage réel ou imaginaire, à l’envisager picturalement grâce à la couleur, le détournement symbolique ou onirique.

Foto: Prabbeli Wiltz

L’artiste s’inscrit dans la tradition du peintre paysagiste qui par le biais du motif explore nombre de thématiques aussi bien écologiques que philosophiques. L’artiste plasticien pluridisciplinaire Djos Janssens vit et travaille à Liège.

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 10-12 Uhr und 13-16 Uhr, Sa.-So.: 14-20 Uhr, www.prabbeli.lu

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.