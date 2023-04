Daniel Migliosi: „Clifford Brown and Max Roach“

Pit Dahm: „John Coltrane And Johnny Hartman“

Gast Waltzing: „Sketches of Spain“ - Miles Davis und Gil Evans

Sasha Ley: „Abbey Is Blue“- Abbey Lincoln

Hörtipps zum Internationalen Tag des Jazz Zehn Alben, die Jazzgeschichte geschrieben haben von Daniel CONRAD / Heute um 13:00

1962 in Amsterdam: Das John Coltrane Quartet war in der niederländischen Stadt zu Gast - am Saxophon natürlich Coltrane selbst. Bis heute gelten die Aufnahmen des Künstlers als Maßstab im Jazz. Foto: Getty Images / Bettmann Archive