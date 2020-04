Zapping: Viel fürs Auge, aber leider nur wenig für die Psyche

Die österreichisch-deutsche Netflix-Serie „Freud“ ist alles andere als hypnotisierend.

Die österreichisch-deutsche Serie „Freud“, die auf Netflix abrufbar ist, enttäuscht und schläfert an vielen Stellen sogar den Zuschauer ein – vielleicht mehr noch als das Pendel des jungen Sigmund Freud, der in diesem Psychothriller die Hypnose erforscht und daher immer wieder versucht, seine Patienten in einen Zustand der Trance zu versetzen.



Was läuft falsch? Die Serie vermischt vieles, vielleicht zu vieles ...