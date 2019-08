Zapping: Un coup pas très balèze

«Family Business» ou le pari raté de transformer une boucherie casher en «beucherie» branchée.

«Family Business» ou le pari raté de transformer une boucherie casher en «beucherie» branchée.

Par Marcel Kieffer - Pourquoi les concepteurs de séries chez Netflix échouent-ils à chaque fois qu’ils se lancent un nouveau défi français? Car tout accrédite la conjecture assez facile d'affirmer qu'après «Marseille», «Osmosis», «Plan Cœur»..., la nouvelle tentative pour inaugurer sa success-story française, «Family Business» se soldera par un nouvel et cuisant échec.

Ce qui semble avoir été conçu comme une comédie décapante a tout pour aggraver le bilan déjà largement négatif des productions françaises.

Si, à la base, l'idée du scénariste et réalisateur Igor Gotesman (dont le passif avec la médiocre comédie «Five» avait déjà laissé craindre le pire) et un casting plus ou moins relevé affichaient un certain potentiel. Mais, le résultat n'en est que d'autant plus décevant.



Clichés, banalités et vannes

Il est vrai que les clichés, les banalités et les vannes souvent gratuites et archinulles abondent dans cette comédie ratée, transposée dans le quartier parisien du Marais où une famille (évidemment) juive est confrontée à la faillite imminente de leur jadis florissante boucherie casher. Celle-ci est toute la fierté du père Gérard Hazan (Gérard Darmon) qui, depuis le décès de son épouse révèle toutes ses incompétences d'entrepreneur minable.

Face au fiasco prévisible son fils Joseph (Jonathan Cohen), tout aussi nul en business mais doté d’un instinct certain de débrouillardise, voit une belle opportunité se pointer lorsqu'il apprend que le nouveau ministre de la Santé aurait l'intention de légaliser le cannabis. Quelle chance, puisqu'il connaît Clémentine (Louise Coldefy), la fille un peu déjantée du ministre qui a jeté son dévolu sur Olivier (Olivier Rosemberg) le meilleur copain de Joseph. Mais, comment convaincre le patriarche ronchon et acariâtre, de l'idée tellement prometteuse de s'inventer une carrière de dealer?



C’est le moment de faire entrer en scène Enrico Macias qui joue son propre rôle. Comme Gérard est le plus grand fan du chanteur, tout dépendra de celui-ci pour faire embarquer le géniteur colérique dans ce coup en apparence très balèze pour prendre les devants de l'imminente décision ministérielle afin de transformer la boucherie familiale en «beucherie» pour récolter en priorité les mannes d'un futur juteux business.



La famille Hazan – complétée par la sœur Aure (Julia Piaton), entrepreneuse peu douée, tentée par l'idée de refaire sa vie au bout du monde, ainsi que la grand-mère Ludmyla (Liliane Rovère), gardienne de tous les secrets du clan – apprend à ses dépens, que le commerce de la «beuh» est tout sauf une chasse au trésor gagnée d'avance.



Un mauvais trip qui finit mal

Et à l'issue d'un voyage commun à Amsterdam tout part en vrille pour achever ce mauvais trip qui loin d'amuser s'enfonce dans les bas-fonds d’une insoutenable accumulation de platitudes et de grossièretés.

Si Netflix, au vu des premiers retours d'audience, n'a pas hésité à commander une saison 2 de «Family Business», cela ne plaide pas en faveur des concepteurs de la plateforme et ne répond pas au goût du public. Rarement a-t-on été amené en tant que spectateur à subir un script aussi indigent et des dialogues d'un niveau aussi déplorable et navrant. Les rares côtés positifs de cette comédie ratée s'effacent sous l'effet d'un humour balourd et pauvre, versant dans une vulgarité gratuite et déconcertante.



Si ce nouveau ratage français de Netflix a pu servir à quelque chose, c'est d'avoir montré à quel point une soi-disant comédie, lorsqu'elle est vraiment mauvaise, peut dépasser tout autre genre dans la hideur et la médiocrité.

«Family Business» est une mini-série de six épisodes à 30 minutes disponible sur Netflix.