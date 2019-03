Zapping: Thriller-Hommage an die Sixties

Unglaublich und doch wahr: Sechsteilige Miniserie „I am the Night“ präsentiert anspruchsvolle Unterhaltung.

Eine düstere Geschichte, erzählt in den knalligen Farben des Flower-Power-Jahrzehnts: „I am the Night“ ist Thriller-Unterhaltung auf hohem Niveau auf der Basis einer unglaublichen, aber wahren Geschichte.