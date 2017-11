(AFP) - «S.W.A.T.». Adapté du film éponyme avec Samuel L. Jackson, lui-même inspiré d'une série des années 70, «S.W.A.T» rejoint CBS à travers l'histoire d'un lieutenant afro-américain du S.W.A.T, unité d'élite de la police, dont la loyauté est partagée entre ses collègues et les rues difficiles où il a grandi. Devant la caméra, Shemar Moore, star de «Esprits criminels».

«Alias Grace». Après «The Handmaid's Tale», un autre roman de la Canadienne Margaret Atwood arrive. Netflix qui se charge de raconter l'histoire de cette immigrée irlandaise accusée à la fin du XIXe siècle du meurtre de ses employés. Sarah Gadon, Zachari Levy et Anna Paquin sont au casting.



«SMILF». Pas facile de trouver un équilibre dans la vie lorsqu'on est une jeune mère célibataire. C'est la cas de Bridgette, une vingtenaire de Boston incarnée par Frankee Shaw. Egalement créatrice de cette nouvelle comédie de Showtime, l'actrice est accompagnée par Rosie O'Donnell et Connie Britton. La série est adaptée de son court métrage primé à Sundance.

«No Activity». Will Ferrell est le producteur de cette nouveauté qui vient compléter l'offre exclusive de la plate-forme CBS All Access. Série adaptée d'un format australien qui se déroule dans l'univers d'un cartel de drogue, «No Activity» profite du hiatus hivernal de «Star Trek: Discovery» pour s'installer.

«Future Man». Seth Rogen et Evan Goldberg, déjà derrière «Preacher», proposent sur Hulu une comédie mêlant science-fiction et action, dont le héros est incarné par Josh Hutcherson. L'interprète de Peeta dans «Hunger Games» joue ici le concierge d'un laboratoire, obsédé par les jeux vidéo. Lorsqu'il reçoit la visite de mystérieuses personnes venues du futur qui lui annoncent l'extinction de l'humanité, il n'hésite pas à endosser le costume de sauveur de la Terre.



«The Punisher». Déjà apparu dans «Daredevil», Frank Castle, un justicier hanté par l'assassinat de sa famille, a droit à sa propre itération sous les traits de Jon Bernthal («The Walking Dead»). «The Punisher» devient la sixième série Marvel développée pour Netflix.

«Marvel's Runaways». Les créateurs de «Gossip Girl» mettent en scène des adolescents aux pouvoirs surnaturels qui découvrent que leurs parents sont des criminels appartenant à une mystérieuse organisation appelée «Le Cercle».

«Godless». Produite par Steven Soderbergh, cette série western évoque un hors-la-loi dans le Far West au XIXe siècle qui cherche à se venger de son ancien protégé, qu'il considérait comme un fils mais qui l'a trahi. Sa traque le mène jusqu'à La Belle, une petite ville minière isolée du Nouveau-Mexique, habitée par des femmes. Jeff Daniels, Jack O'Connell et Michelle Dockery tiennent le haut de l'affiche de cette série attendue sur Netflix.



«She's Gotta Have it». Plus de 30 ans après sa sortie au cinéma, le premier film de Spike Lee est adapté au petit écran. La série s'intéresse à Nola Darling, une jeune femme qui doit trouver du temps pour son travail, ses amis et ses trois amants.

«The Marvelous Mrs Maisel». New York à la fin des années 50. Miriam Maisel a une vie de rêve: un mari parfait, deux enfants et un bel appartement dans l'Upper West Side. Son existence va être bouleversée lorsqu'elle se découvre un talent d'humoriste et décide de se lancer dans le stand-up.