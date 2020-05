Netflix-Serie „Self Made“ verpatzt Biopic über afro-amerikanische Unternehmerin C. J. Walker.

Zapping: Jede Locke säuberlich geglättet

Sophia SCHÜLKE Von einer Wäscherin, die nicht länger als drei Monate eine Schule besucht hat und deren Eltern Sklaven waren, zu einer der reichsten Unternehmerinnen ihrer Zeit: Dass das verblüffende Leben von Kosmetik-Pionierin und Aktivistin Madam C. J. Walker (1867-1919) nicht schon längst Hollywood oder den Broadway auf den Plan gerufen hat, verwundert.

Mit einer Pflegeserie für farbige Frauen baute sie ein ertragreiches und expandierendes Geschäft auf, mit dessen Gewinnen sie Bildung und Kunst förderte. Diese farbige Frau aus dem Süden der USA tat um 1910, als selbst weiße Frauen nicht auf nationaler Ebene wählen durften und kurz bevor sich der Ku-Klux-Clan neu formierte, das Undenkbare: Sie gründete ihre eigene Firma und wurde reicher als die allermeisten weißen Männer.

Nun ist Streaminganbieter Netflix in diese Lücke beeindruckender afro-amerikanischer Biografien gesprungen und bietet mit „Self Made – Inspired by the Life of Madam C. J. Walker“ eine von Warner Bros. produzierte Serie.

In den vier Teilen kämpft sich Walker aus bitterer Armut in eine Villa – indem sie ihrer Mentorin Addie Monroe die Formel für ein Haarwuchsmittel stiehlt, aber mit eigenen Ideen zu einer großkalibrigen Arbeitgeberin wird, der die Emanzipation ihrer farbigen Angestellten eine Herzensangelegenheit ist. Oscarpreisträgerin Octavia Spencer („The Help“) spielt das engagiert – eine kraftsprudelnde, aber auch verbissene Unternehmerin, die Rassismus, Frauendiskriminierung und privatem Unglück trotzt.

Kein Vertrauen in ihre Figuren

„Self Made“ beginnt gefühlsbetont. Walker, elend und halb kahl, wird sitzen gelassen. Die Macher wollen das Leben der Erfolgsfrau also als Mutmacher-Melodram erzählen. Auch gut, mit Pralinen und Taschentüchern bewaffnet, geht’s weiter. Insgeheim hoffend, es folge ein Gewitter offener Tabubrüche wie seinerzeit in „Peyton Place“ oder es werde ein liebevolles Frauenporträt wie sie Douglas Sirk zeichnete.

Aber bringt dieses Melodram um die spätere Haargöttin zum Schlosshundheulen, lässt es den Zuschauer die halbe Nacht mitfiebern, in der Hoffnung, ein Teil des Glanzes der Charaktere möge auf ihn herabfallen? Reißt es so mit, dass die Welt kurz egal ist? Nein. Denn jede Locke, die sich wider den starren Scheitel uninspirierter Konventionalität aufstellen könnte, bekommt direkt eins mit dem Glätteisen drüber.

Walkers echte Lebensgeschichte ist universell und aufregend, aber hier wird sie zu einfach erzählt: die Charaktere sind oft Blaupausen, und wo Klischees nicht reichen, wird an historischen Fakten gedreht. So kommt Madam C. J. Walker zu einer lesbischen Tochter, wird Amerikas erster weiblicher Millionär und bekriegt sich soapmäßig mit Kosmetik-Konkurrentin Addie Monroe (karikaturhaft gespielt von Carmen Ejogo).

Schwachstellen, die sich nicht ausblenden lassen

Überhaupt ist das ein Kernproblem: die immer wieder beschworene Rivalität zwischen Walker und Monroe, eigentlich Annie Malone, ihrerseits wirklich die erste Millionärin der USA. Statt sich darauf zu konzentrieren, wie farbige Unternehmer ausgebremst wurden, steht ein Zickenkrieg im Fokus. Noch platter ist, die beiden in Walkers Tagträumereien auch noch als boxende Gegnerinnen in einem Ring auftreten zu lassen. Dazu unterlegt von zeitgenössischer Musik. Als ob eine Geschichte, die vor mehr als 100 Jahren spielt, so modern wie möglich sein muss.

Alles Schwachstellen, die sich nicht ausblenden lassen. „Self Made“ hat zwar den Verdienst, dass ein Massenpublikum mit den Aktivistinnen (wieder) vertraut wird. Aber dass die Macher kein Vertrauen in ihre echten Figuren haben, lässt den Zuschauer innerlich abschalten.

Alle vier Folgen der „Self Made – Inspired by the Life of Madam C. J. Walker“ -Serie sind auf Netflix abrufbar.

