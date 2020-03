Teenie-Drama trifft Götterdämmerung: Die Netflix-Serie „Ragnarök“ im Check.

Kultur 1 2 Min.

Zapping: Götter, Greta und die Gier

Jörg TSCHÜRTZ Teenie-Drama trifft Götterdämmerung: Die Netflix-Serie „Ragnarök“ im Check.

Gemeinsam mit dem Schweden-Pop gehört die altnorwegische Mythologie zu den erfolgreichsten skandinavischen Exportgütern. In den abenteuerlichen Geschichten über Schwert-schwingende Wikinger, mächtige Götter wie Thor und Odin oder grässliche Endzeit-Monster finden Autoren ein schier unerschöpfliches Reservoir der Inspiration.



Nicht nur in der Literatur begegnet man wieder vermehrt den nordischen Legenden – Norwegen war 2019 Gastland der Frankfurter Buchmesse –, auch die Film- und Fernsehindustrie stürzt sich nachgerade auf den epischen Sagenstoff. Comic-Verfilmungen wie die „Thor“-Reihe oder die TV-Serien „American Gods“ und „Vikings“ lassen die Kassen klingeln. Jetzt biegt auch das Streaming-Schlachtschiff Netflix mit Volldampf in den Fjord ein: Voraussichtlich ab 2021 soll ein „Vikings“-Spin-off auf der Plattform laufen, und mit „Ragnarök“ erscheint nun die erste norwegische Fantasy-Serie auf Netflix.

Endzeit-Kampf der Götter und Riesen

Ragnarök, Altnordisch für „Schicksal der Götter“, meint den endzeitlichen Kampf der Götter und Riesen, wie er in der berühmten mittelalterlichen Heldenlieder-Sammlung Edda beschrieben wird. Nicht gerade zufällig spielt die Story in einer Stadt gleichen Namens, die real Odda heißt und im Südwesten Norwegens liegt. Wie das reale Vorbild Odda ist Edda von einer Postkartenlandschaft mit einem Fjord und Gletschern umgeben, die allerdings langsam wegschmelzen. Unten im Tal rauchen die Schlote einer Papierfabrik, deren Ausflüsse das Trinkwasser der Stadt vergiften.

Der gierige Industrielle Vidar Jutul (Gísli Örn Garðarsson) hat Edda trotzdem fest im Griff. Kritiker seines Unternehmens bekämpft er gnadenlos. Unter dem glatt rasierten Gesicht und dem gegelten Haar verbirgt sich ein Jötunn, ein bösartiger altnordischer Riese, der in seiner Freizeit rohe Elchherzen verspeist. Nicht viel sympathischer sind die restlichen Mitglieder seiner Familie.

Als Gegenspieler der getarnten Altgötter entpuppt sich der junge Neuankömmling Magne (David Stakston), der den Umweltsünden und sonstigen Verbrechen der Jutul-Familie nachspürt. Nach und nach erkennt der sozial benachteiligte Teenager, dass ihm als Wiedergänger des Donnergotts Thor Superkräfte innewohnen. Bald ist Magne ganz auf sich allein gestellt: Seine Kumpanin Isolde (Ylva Bjørkaas Thedin), eine Art Punkversion von Greta Thunberg mit gepiercter Nase und blauen Haaren, stirbt unter rätselhaften Umständen.

Flickenteppich

Das Drehbuch für die Serie stammt von Adam Price, dem Mann hinter der beliebten dänischen Politserie „Borgen“. Für sein neuestes Werk handelte sich der Däne in Norwegen allerdings viele negative Kritiken ein. „Norrønt nonsens“, altnordischer Nonsens, titelte das Boulevardblatt VG. Bemängelt an „Ragnarök“ werden, nicht ganz zu Unrecht, die flachen Dialoge und die teils durchwachsenen Leistungen der Schauspieler. Die Verrisse dürften auch damit zu tun haben, dass die dänischen Produzenten der Serie sich nicht allzu lang mit dem Lokalkolorit in der skandinavischen Nachbarregion aufhielten.

Zapping: Alles, was man auf dem Bildschirm haben sollte Hier sind alle Serienfans richtig - mit unserer wöchentlichen "Zapping"-Rubkrik bleiben sie stets informiert, was man sehen sollte, und was nicht.

Price bemüht sich redlich, das „Twilight“-ähnliche Coming-of-Age-Setting mit der altnordischen Götterwelt und aktuellen Brennpunktthemen wie dem Klimawandel zu verweben. Das soll vermutlich Quote bringen. Herausgekommen ist ein Flickenteppich, der relativ rasch ausfranst. Die Figuren der Serie treten nur selten aus ihren Schablonen heraus – die widerspenstige Isolde wird schon in der ersten Folge begraben. Dabei hätte „Ragnarök“ durchaus Potenzial gehabt. Vielleicht dann in der zweiten Staffel.

__________

Die erste Staffel von "Ragnarök" läuft auf Netflix.