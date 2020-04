Zapping: Flucht aus einer Parallelwelt

„Unorthodox“: Wie Netflix aus Deborah Feldmans Bestseller eine sehenswerte Serie macht.

Bevor die 1986 geborene Deborah Feldman als Autorin eine öffentliche Person wurde, hatte sie ein anderes, ein erstes Leben, das gegensätzlicher nicht sein könnte: Feldman wuchs in der ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde der Satmarer in New York auf. Abgeschottet von der Außenwelt wird hier streng nach althergebrachten Regeln gelebt: Als Teenagerin wurde sie verheiratet und Mutter eines Sohnes, als junge Frau befreite sie sich aus den Fängen der Glaubensgemeinschaft.

Ihre Biografie „Unorthodox“ erzählt diese unglaubliche Lebensgeschichte und wurde ein internationaler Bestseller.

Die gleichnamige Serie von Anna Winger, die seit Ende März auf Netflix läuft und seitdem für Diskussionen sorgt, beruht auf den Büchern von Deborah Feldman und nähert sich mit dokumentarischem Anspruch und starken Bildern der Lebenswelt dieser Glaubensgruppe, die eine Parallelgesellschaft inmitten des 21. Jahrhunderts ist.

Die Hauptfigur Esther „Esty“ Shapiro (Shira Haas), die der Autorin Deborah Feldman nachempfunden ist, hat in dieser Welt nicht viel vom Leben zu erwarten: Hier gelten Frauen als Gebärmaschinen, die ihrem Mann wie einem König zu dienen und ihm zahlreiche Kinder zu schenken haben.



Je mehr, desto besser: Erklärte Mission ist, jene sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden durch Neugeborene auszugleichen. „Ich bin anders als die anderen Mädchen“, raunt Esty warnend ihrem Bräutigam Yanky (Amit Rahav) zu, den Heiratsvermittler und Familienrat als ihren Ehemann bestimmt haben.

Hilflose Annäherungsversuche

Esty, als Tochter eines Trinkers und einer abtrünnigen Mutter ohnehin misstrauisch beäugt von der Gemeinde, versucht sich anfangs mit Anpassung. Doch schnell lernt sie, dass sie als Ehefrau zwar zahlreiche Pflichten, aber keine Rechte hat.

Die hilflosen Annäherungsversuche der sexuell völlig unerfahrenen Frischvermählten im Ehebett rufen bald die Schwiegermutter auf den Plan, die Esty einschärft, sich gefälligst zusammenzureißen. Als ihr Mann nach einem kinderlosen ersten Jahr die Scheidung will, flieht Esty ausgerechnet nach Berlin, in die Hauptstadt des Holocaust-Traumas.

Die Gemeinde erfährt, dass sie schwanger ist, und entsendet ihren Ehemann und seinen Kompagnon Moishe (Jeff Wilbusch), um sie – und vor allem das Kind – nach Hause zu bringen.

Die Geschichte wird auf zwei Zeitebenen erzählt: In der Berliner Gegenwart trifft Esty auf eine kosmopolitische Musiker-Clique, in der junge Menschen mit arabischem, jüdischem und deutschem Hintergrund miteinander leben, feiern und lieben.

In Freiheit zu leben

Hier lernt Esty, was es bedeutet, in Freiheit zu leben und erstmals nach eigenem Ermessen zu handeln. In Rückblenden wird das Milieu ihrer Vergangenheit dargestellt: Bis ins kleinste Detail wurde hier die Alltagskultur der Satmarer rekonstruiert, in der die Beklemmung in jeder Einstellung spürbar ist. Gleichzeitig ist die Kamera geführt von einer Faszination für die Zeremonien dieser Kultur, in denen sich Jahrhunderte religiöser Praxis kristallisieren.

Die Serie hat zwei Stars: Hauptdarstellerin Shira Haas, deren markantes Gesicht sich schon mit der ersten Szene in das Gedächtnis des Zuschauers einbrennt. Der zweite Star ist die jiddische Sprache, diese faszinierende Verschmelzung aus Mittelhochdeutsch, Hebräisch und slawischen Einschlägen, die die Nazis für immer verstummen lassen wollten.

„Unorthodox“ ist die erste Netflix-Produktion, in der über weitere Strecken jiddisch gesprochen wird – schon das macht sie wichtig und sehenswert.

Alle vier „Unorthodox“-Folgen sind auf Netflix abrufbar.

