Trägt er Sandalen? Ist er Jesus? Die Netflix-Serie "Messiah" lässt den Zuschauer im Unklaren über die wahre Natur ihres Protagonisten.

Zapping: Das taugt die Netflix-Serie "Messiah"

Trägt er Sandalen? Ist er Jesus? Die Netflix-Serie "Messiah" lässt den Zuschauer im Unklaren über die wahre Natur ihres Protagonisten.

„What if God was one of us?“ („Was, wenn Gott unter uns wäre?“) fragte Joan Osborne in den 1990er-Jahren in einem Hit, der zum Ohrwurm wurde. Sie nahm damit ein beliebtes Gedankenspiel auf, das seine jüngste Rezeption in der Netflix-Serie „Messiah“ erlebt: Wie würde es Jesus Christus ergehen, wenn er sich in unserer Gegenwart wiederfände? Wie würden Behörden, Öffentlichkeit und – aus heutiger Sicht – der Kosmos der Sozialen Medien auf einen selbst ernannten Heilsbringer reagieren, der die Welt neu ordnen will? Die Regisseure James McTeigue und Kate Woods siedeln diese Rückkehr in Nahost an, inmitten der Wirren des syrischen Bürgerkriegs.

Im vom IS belagerten Damaskus herrscht Hoffnungslosigkeit, als ein charismatischer Hüne (Mehdi Dehbi) mit ausdrucksstarkem Blick und wallender Mähne beginnt, auf offener Straße zu predigen. Anfangs als Spinner belächelt, ändert sich die Meinung, als der von ihm vorhergesagte große Sturm die Belagerer die Waffen strecken lässt. Seine schnell wachsende Anhängerschaft verpasst ihm den Namen „al-Masih“ („Der Messias“) und folgt ihm bedingungslos. Er, der sich zu keiner Religion bekennt, proklamiert bekannte Lehren von Nächstenliebe und Selbsterkenntnis.

Der mysteriöse Prophet führt sein Volk durch die Wüste bis an den israelischen Grenzzaun, wo die junge Glaubensgemeinde vergeblich Einlass begehrt. Während seine in der Wüstenhitze darbende Gefolgschaft erste Zweifel hegt, vollbringt al-Masih rund um die Welt Wunder um Wunder: Auf den Stufen des Tempelbergs heilt er einen erschossenen Jungen, verschwindet spurlos aus einer Polizeizelle und rettet im US-amerikanischen Hinterland eine Pfarrerstochter vor einem Tornado.

Wundertaten und Massenhysterie

Die Videos seiner Wundertaten verbreiten sich explosionsartig in den sozialen Medien und sorgen schnell für eine Massenhysterie. Das ruft nicht nur Glaubenswillige auf den Plan, sondern auch die internationalen Geheimdienste: Der vermeintliche Jesus firmiert für sie als gefährlicher Terrorist mit einer unbekannten Agenda. Die toughe US-Agentin Eva Geller (Michelle Monaghan) jagt den Verdächtigen unerbittlich, um bei der Begegnung mit ihm dennoch ins Zweifeln zu geraten: Auch bei skeptischen Agnostikern tut seine Aura ihre Wirkung.

Trotz der spannenden Ausgangsfrage und der Bemühungen um Aktualität, insbesondere hinsichtlich veränderter Formen von Öffentlichkeit und Dynamiken der Meinungsbildung, bleibt die Serie hinter ihren Möglichkeiten zurück. Der Erzählung fehlt das Epizentrum, die serielle Einführung neuer Schauplätze vereint sich nicht zu einem stimmigen Gesamtkanon. Mal bewegt sie sich im Genre des Bibel-Epos, mal im klassischen Ermittler-Thriller, mal im religiös angehauchten Mystery-Fach à la „The Leftovers“. Wenn es dann politisch werden soll, etwa bei der drohenden Ausweisung des vermeintlichen Messias durch die amerikanischen Grenzbehörden, kippt die Erzählung schnell ins Klischee.

So plastisch diese Geschichten der Nebenfiguren erzählt werden, so seltsam vage bleibt al-Masih selbst, der trotz seines hintergründigen Lächelns und wissenden Blicks eine wundersame Leerstelle ist. Konsequent lässt die Serie den Zuschauer im Unklaren über die wahre Natur ihres Protagonisten: Ist er Gottes Sohn? Oder doch ein Scharlatan mit einem Händchen für Special Effects? Wie immer im Religiösen gilt auch hier: Letzten Endes wissen wir es nicht.

