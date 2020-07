Young Voices Contest: Einfach gut erzählt

Black Fountain Press und Uni Lëtzbuerg präsentieren die Gewinner des Young Voices Contest 2020.

Was sagt ein Name über denjenigen aus, der ihn trägt? Amela Skenderovic, in Luxemburg geboren und aufgewachsen, erzählt in ihrer Kurzgeschichte „What’s in a Name?“ wie es ist, hier zur Schule zu gehen, wenn man einen Migrationshintergrund hat ...