Wut im Bauch

Catherine Gaeng hat eine ganz persönliche Chronik der „Affäre Lunghi“ geschrieben.

Catherine Gaeng steckt ihre Finger am liebsten in das tiefe Erdreich, greift dabei nach der Vergangenheit und holt Relikte alter Kulturen hervor, über die sie mit viel Engagement und Fachwissen zu erzählen weiß. Die Archäologin, die am „Centre national de recherche archéologique“ arbeitet, hat sich nun aber in eine ganz andere Geschichte eingearbeitet, für die sie nicht die Erdkruste aufkratzen musste. Dafür aber den Filz zwischen Politik und Medien.

In ihrem Buch „Lynchage médiatique et abus de pouvoir – Chronique de l'affaire Lunghi-RTL-Bettel“ greift Catherine Gaeng die „Affäre Lunghi“ auf, die 2016 ganz heftig an der Glaubwürdigkeit von Politik und Medien gerüttelt hat ...