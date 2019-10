Wochenrückblick: Schöne, bunte Kulturwelt

New York. Olivia Newton-John hat u.a. ein handgeschriebenes Manuskript von dem Lied ""Hopelessly Devoted to You," aus dem Klassiker „Grease“ versteigern lassen, in dem sie einst an der Seite von John Travolta die Hauptrolle spielte. Der Erlös geht an ein von ihr gestiftetes Krebszentrum.

Foto: Timothy A. Clary/AFP