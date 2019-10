Wochenrückblick: Schöne, bunte Kulturwelt

New York. Am Rockfeller Center hat die britische Künstlerin Lucy Sparrow einen besonderen Lebensmittelladen eröffnet. Von Äpfeln über Maiskolben bis hin zu Fisch und Fleisch – in «Lucy Sparrow's Delicatessen on Fifth» ist alles aus Filz; sogar die Kasse.

Foto: Angela Weiss/AFP