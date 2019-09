Wochenrückblick: Schöne, bunte Kulturwelt

Foto: Loïc Venance/AFP

Bayeux. Nur wenige Schritte von seiner Inspirationsquelle, dem Teppich von Bayeux, entfernt, wird bis Ende des Jahres ein etwas anderer Teppich ausgestellt. Das 90 Meter lange „Game of Thrones Tapestry“ ist eine Leihgabe des Ulster Museum in Belfast und erzählt von den denkwürdigsten Momenten der erfolgreichen HBO-Serie „Game of Thrones“.