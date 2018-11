Die Preisträgerin erzählt in ihrem Buch "Verzeichnis einiger Verluste" von poetischer Archivierung der verschwundenen Dinge.

Wilhelm-Raabe-Literaturpreis geht an Autorin Judith Schalansky

Die Preisträgerin erzählt in ihrem Buch "Verzeichnis einiger Verluste" von poetischer Archivierung der verschwundenen Dinge.

(KNA) - Die Schriftstellerin Judith Schalansky hat den mit 30.000 Euro dotierten Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 2018 erhalten. Die Preisträgerin erzähle in ihrem Buch "Verzeichnis einiger Verluste" von poetischer Archivierung der verschwundenen Dinge, die auf diese Weise eine Wiederauferstehung in der Verwandlung erführen, heißt es in der Begründung der Jury. Gestiftet wird der Preis vom Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig.

"Ob eine verschwundene Insel im Pazifik, das Skelett eines Einhorns, der kaspische Tiger, die erleuchteten Texte des Religionsstifters Mani oder der Palast der Republik in Berlin: alle Verluste werden in einem Register umfassender Kenntnisse und ungebändigter Fabulierfreude gutgeschrieben", so die Jury weiter. Mit der Verleihung des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises wird nach den Angaben jährlich ein in deutscher Sprache verfasstes erzählerisches Werk ausgezeichnet, das einen besonderen Stellenwert in der Entwicklung des Preisträgers markiert. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderen Ralf Rothmann, Katja Lange-Müller, Sibylle Lewitscharoff, Petra Morsbach und Christian Kracht.

Der lange in Braunschweig lebende Wilhelm Raabe (1831-1910) ist als Schriftsteller bekannt für seine realistischen und gesellschaftskritischen Erzählungen, Novellen und Romane. Als einer der ersten Umweltromane gilt sein 1884 erschienenes Werk "Pfisters Mühle", in dem er das Schicksal eines idyllischen Ausflugslokals der Wasserverschmutzung durch eine Zuckerrübenfabrik gegenüberstellte. Der Roman "Stopfkuchen. Eine See- und Mordgeschichte" gilt als eine der ersten Detektivgeschichten der deutschen Literatur. Lange als Schullektüre gelesen wurde die 1861 veröffentlichte Novelle "Die schwarze Galeere", die 1599 im Niederländischen Revolutionskrieg spielt.