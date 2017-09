par Thierry Hick



PAR THIERRY HICK ; En 1976, Neil Young a déjà à son actif quelques sublimes opus, tels «After the Gold Rush» et surtout «Harvest». Dans la nuit du 11 août de cette année-là il s'enferme dans l'Indigo Ranch Studio sur les hauteurs de Malibu. Il prend sa guitare, s'entoure d'un piano et d'un harmonica et enregistre quelques chansons inédites. Certains titres seront repris, retravaillés, réorchestrés et mis en scène ultérieurement pour de nouveaux albums. D'autres resteront au fond d'un tiroir.

Aujourd'hui, le «loner», qui bientôt va fêter son 72e anniversaire, fouille dans sa mémoire en publiant son 38e album studio «Hitchhiker», une galette de dix titres seulement. Outre les «Pocahontas», «Powderfinger», «Captain Kennedy», «Ride my Llama» et «The Old Country Waltz», deux chansons jamais encore publiées font partie de la setlist: «Hawaii» et «Give Me Strength». «Campaigner» signait en 1976 une charge virulente contre le président des Etats-Unis de l'époque, Richard Nixon. Le musicien et activiste ressort cette missive de son tiroir. Un signe envoyé à l'actuel locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump?



Des titres neufs ou anciens, reprises ou inédits? Peu importe. Ce qui à la première et distraite écoute peut s'avérer d'une monotonie certaine, est en fait une belle leçon d'histoire de la musique.

Dans ce Neil Young là, impossible de ne pas reconnaître Bob Dylan ou Woody Guthrie. Le chanteur canadien d'ailleurs ne réfute en rien cette influence, cet héritage. L'artiste vient de confier dans une interview: «Mon idée à l'époque était de présenter ces nouvelles chansons sous leur forme la plus pure et la plus simple. J'aime ces vieux albums de Bob Dylan, Woody Guthrie, Robert Johnson, Lead Belly et d'autres artistes folk. Ces influences restent ancrées en moi aujourd'hui.»

«Entre bière, herbe et cocaïne»

Les dix titres enregistrés au cours de cette folle nuit à Malibu – «entre bière, herbe et cocaïne», se souvient aujourd'hui Neil Young – révèlent un folksinger dans son plus simple appareil. Une guitare sèche, très sèche même, quelques onces de piano et d'harmonica, lui suffisent largement: Neil Young, fidèle à son image et à son personnage, mène sa barque. Et toujours, cette même voix. Reconnaissable, inimitable, haut perchée, nasillarde à souhait, cette voix qui ici jamais ne devient agressive ou puissante, est d'une constante déroutante.

Un combat de longue haleine

Neil Young s'est toujours opposé avec virulence au format du streaming compressé, critiquant l'industrie dans sa volonté de tuer la musique. C'est pourquoi il a lancé il y a quelques années «Pono», une solution de téléchargement haute résolution. Un projet mort-né qui n'a pas encore su convaincre. Aujourd'hui «Hitchhiker» sort donc bon gré mal gré en format mp3, mais aussi en version audio et vinyl. Histoire peut-être de satisfaire les oreilles les plus exigeantes.

Quel que soit le format finalement retenu pour ce «Hitchhiker», l'enregistrement reste dépourvu de toutes fioritures, de tous ajouts superflus ou rajoutés pour répondre à une mode actuelle.

Il a été conservé dans son «jus d'époque». Le son est brut, rêche à souhait. Tout comme la balance entre la six-cordes de la guitare et les cordes vocales du barde canadien. Viennent s'y greffer à intervalles réguliers des sonorités lointaines d'un piano ou d'un harmonica, qui semblent sortir de nulle part.

A l'époque, le coffrage brut était encore de mise sur les tables de mixages, loin des ingéniosités d'un ingénieur du son plus ou moins inspiré ou zélé. Heureusement pour ce cas-ci!