von Vicky Stoll



Wo geht’s denn hier zur „Party“? Die Neuseeländerin Aldous Harding führt uns mit dem Titel ihres zweiten Albums in die Irre. „Party“ ist kein Partyalbum und die Feierei findet im gleichnamigen Lied allenfalls im Konjunktiv statt.



„If there is a party, will you wait for me?“ singt sie in eindringlich-penetranter Manier und erinnert dabei an das schrullige Harfengenie Joanna Newsom. Die neun Lieder tragen in ihrer radikalen Einfachheit die Handschrift ihres Produzenten John Parish, der auch schon die Werke einer PJ Harvey von allem Ballast befreit hat.



Hang zu Blasinstrumenten

Vor allem sein Hang zu Blasinstrumenten verleiht Hardings Album eine verspielte Kontur, die es von anderen des Genres abhebt. Harding bewegt sich geschmeidig zwischen Folk, Pop und Indie, deutet vieles an, gibt aber nichts zu.



Ihre Texte bleiben mit wenigen Ausnahmen blitzlichtartige Eindrucksfetzen, die als Chiffren eine große Projektionsfläche für eigene Deutungsansätze bieten.

In „Imagining My Man“ gibt Harding eine Kostprobe ihres äußerst flexiblen Stimmpotenzials. „I’m so sorry“ nimmt sich Zeit und lässt der wunderbar androgyn anklingenden Stimmfarbe ausreichend Raum, während ein mädchenhafter Chor und ein sich verirrtes Saxofon für unscheinbare Highlights sorgen.

Komplexe Emotionen

Aldous Harding „Party“ Label: 4AD 9 Songs / 38:44 Min. 13,99 Euro www.aldousharding.com



Gleich darauf erklingt das hymnische und kehlige „Horizon“. In „The World is Looking for You“ erinnern Gitarrenpickings und Stimmung an den großartigen Nick Drake. Harding betört und verzaubert auf höchst eigenartige Art und Weise. Auch mit dem Videoclip zum albumopener „Blend“, in dem sie als aufreizendes Cowgirl-Pin-Up vor weißem Hintergrund tanzt – eine Referenz auf eine berühmte Szene aus Coppolas „Apocalypse Now“ –, sorgt Harding für komplexe Emotionen.

Auf keinen Fall sollte man ihr Konzert am 15. August im Rahmen der diesjährigen „Congés Annulés“ in den Rotondes verpassen.