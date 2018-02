Wiessel mol d'Scheif: OPL

On connaît l'intérêt de Gustavo Gimeno pour les grandes pages symphoniques et pour Gustav Mahler en particulier. Après la scène, place au disque: l'Orchestre philharmonique du Luxembourg et son chef viennent d'enregistrer la 4e symphonie du compositeur autrichien.

Thierry Hick De nobles serviteurs : Après Bruckner, Shostakovich et Ravel, l'OPL s'attaque maintenant à Mahler.

Le «Bedächtig, nicht eilen» – le 1er mouvement – donne le ton. Les bois sautillent, les cordes pétillent. Gustavo Gimeno tient ses musiciens bien en main tout en leur laissant la nécessaire liberté d'action.

L'esprit musical de Mahler est tout à fait respecté. Le chef a pour cela choisi un tempo soutenu, pas exagérément «bedächtig». Une liberté voulue par Gustavo Gimeno. La même remarque s'applique pour le 2e mouvement «In gemächlicher Bewegung, ohne Hast». Le chef d'orchestre n'aime visiblement pas laisser traîner inutilement les choses. Une approche qui lui permet de maintenir une certaine tension dans le flux musical. Une nécessité absolue pour un enregistrement audio de mouvements symphoniques de longue haleine (15 minutes et plus).

La patte de l'ingénieur du son

L'on reconnaît la patte, la griffe musicale de l'Orchestre philharmonique du Luxembourg. Et pourtant, cet enregistrement surprend. Car, on est loin d'une interprétation en live – vivante donc. Le tout est souvent bien léché, presque trop bien maîtrisé. Le patte de l'ingénieur du son étant passée par là. Une remarque qui s'applique d'ailleurs à tout enregistrement.

Mahler était obsédé par l'ubiquité mélodique et le dépaysement du son. Dans cette symphonie ces deux préoccupations autour du son sont de première importance. Même si cette symphonie affiche une structure et une forme sonate proches du genre classique, sa spécificité est soulignée par une orchestration fournie et détaillée. Une clarinette insolente au deuxième mouvement, une prédominance des bois – que Gimeno souligne avec insistance –, des trombones et tubas absents: autant de détails qui font toute la différence.



Le chef l'a compris. Son orchestre romantique jouant à la manière classique est persuasif et expressif. Les moments de quiétude, de désespoir, de troubles, d'enjouement, d'insouciance, de résignation s'enchaînent sans accrocs.

La voix de soprano de Miah Personn vient, dans le «Sehr behag-lich» final, se faufiler avec malice et finesse dans le tissu orchestral. Le lied «Das himmlische Leben», tiré du «Des Knaben Wunderhorn» est d'une grande sincérité et efficacité. Une fois encore, Gustavo Gimeno est aux commandes pour assurer l'équilibre, pour fluidifier les choses.

L'enregistrement – publié par Pentatone et qui fait suite à des albums consacrés à Bruckner, Shostakovich et Ravel – se clôture par le quatuor avec piano en la mineur. Une «œuvre scolaire» du jeune Mahler réorchestrée par Colin Matthews, qui outre quelques passages intéressants, risque de passer inaperçue. après tout ce qui vient d'être dit avant...