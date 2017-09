Von Daniel Conrad

Wie sich unter gefühlt Tausenden Interpretationen von Bachs berühmten Goldberg-Variationen mit der eigenen durchsetzen? Es sei ihm wichtig, seine jedenfalls einmal auf CD zu bannen, sagt der Luxemburger Pianist Jean Muller. Das Ergebnis erscheint am 15. September.



Da ist diese Legende, dass der arme Cembalist Goldberg nachts dem ruhelosen Grafen Keyserlingk aus dem Vorzimmer des Schlafgemachs Bachs „Clavierübungen“ spielen musste – zur Erheiterung, in manchen Erzählungen gar zum Einschlummern. Immerhin wurde so der Name des Cembalisten als Teil des Werktitels bekannt.



Foto: Hänssler Classic

Und es war und ist eine Herausforderung, es gekonnt zu spielen. Das von Muller auf 50 Minuten zugeschnittene Œuvre mit 32 kurzen Teilstücken hat so viel Abwechslung und Tiefe, dass es reine Verschwendung wäre, es einfach nebenbei anzuhören. Und genau dieses Tiefe und Wunderbare der auf engstem Raum geschaffenen Varianz bei aller Stringenz, die Bach hier geschaffen hat, will Muller betonen.

„Für mich wirkt es wie ein Zirkel, der nach der Wiederholung der Aria als Ankerpunkt immer neu beginnen könnte. Das ist auch ein Grund, warum ich nicht andere Werke auf die CD genommen habe. Quasi, dass sie dauerhaft im CD-Spieler bleiben könnte“, sagt Muller zu seiner Aufnahme, die am 15. September offiziell erscheinen wird.

Seit Jahren hat er das Werk in seinem Konzertrepertoire, die Variationen mehrmals in Luxemburg gespielt und sie gar 2010 als Live-Video-Mitschnitt auf DVD pressen lassen. Und doch wollte er noch mehr. „Eine Studioaufnahme hat wirklich eine ganz andere Herangehensweise als eine Konzertfassung. Es gilt, hier etwas zu schaffen, dass auch nach längerem Hinhören Bestand hat und nicht nur im Moment bestechen muss.“



Live hörte sich das so an:



Aber spätestens, seit Glenn Goulds international breit anerkannter Einspielung und im Anbetracht Hunderter weiterer Versuche ist es schwer, da zu punkten. Warum sich dann noch so damit beschäftigen, statt ein anderes Repertoire zu wählen, Neues zu entdecken? „Erstens hat das Stück kompositorisch einen so hohen Rang, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich damit auseinanderzusetzen.“, und das sei nur ein Aspekt, Bachs Musik intensiv zu erarbeiten.

„Zweitens will ich als Künstler auch nur das präsentieren, woran ich wirklich glaube und was mir Spaß macht. Ich will wirklich etwas zu sagen haben, wenn ich etwas aufnehme. Und eben das kann ich mit den Goldberg-Variationen zeigen – statt CDs oder Programme zu machen, die oberflächlich vielleicht sogar mehr Aufmerksamkeit und einen möglichen Markterfolg versprechen, aber dann im Detail keinen echten künstlerischen Mehrwert liefern. Ich halte gar nichts davon, dass die Branche rein nach Marktgesetzen funktionieren soll“, sagt der Luxemburger Pianist. Und drittens: Bei Bach sei es wie bei großen Philosophen. Es mache Sinn, das Original wieder zu lesen und es aus dem heutigen Blickwinkel zu betrachten.



Eine Einspielung auf dem Cembalo erschien vor Kurzem bei Deutsche Grammphon:



Dass Muller immer wieder das Label für seine Aufnahmen wechselte, ist dann auch ein Zeichen, bewusst seinen Weg gehen zu wollen. Mit dem deutschen Musikvertrieb Hänssler Classic hat er einen neuen Partner gefunden. Eingemischt in das Programm oder gar die Aufnahme hat sich das Label nicht. „Ich wollte den Freiraum dafür, und zum Glück finde ich das bei Hänssler auch“, sagt Muller, der hofft, dass diese Partnerschaft hält. Unter anderem Mozarts 18 Klaviersonaten sollen mindestens noch in Zusammenarbeit herausgebracht werden.

Perfekte Aufnahme dank Klangset

Produziert wurde die Einspielung von Marco Battistella, ein Luxemburger Tonmeister und Audiophiler, der in Wien ein Studio betreibt; und wie im Fall von den Goldberg-Variationen zusammen mit dem Klaviertechniker Daniel Brech das Equipment im Luxemburger Konservatorium aufstellte, um noch jede kleine Nuance aus dem Spiel und dem eigenen Steinway-D-Flügel Mullers herauszukitzeln. Da durfte es dann ganz technisch zugehen: Ein spezielles „Set“ aus 22 Bauteilen, das im, am und unter dem Flügel angebracht wird, sollte das an sich schon mögliche Klangbild noch erweitern und Störungen wie das ungewünschte Mitschwingen von Metallteilen verstummen lassen.



Eigentlich schrieb Bach die Variationen für das Cembalo, das Tasteninstrument seiner Zeit. „Ich denke, er hätte kein Problem damit, dass sein Werk heute auf dem Flügel gespielt wird. Er interessierte sich immer für die Weiterentwicklungen der Instrumente. Das geht mir genauso.“

Rund um die Erscheinung wird Muller unter anderem im Berliner Piano-Salon Christophori und der Pariser Salle Cortot seine Interpretation nochmals live spielen – beides sind ausgewiesene Rezitalmusikzentren. Und Luxemburg? „Ich habe sie schon so oft hier gespielt, dass ich nicht noch ein Programm machen wollte.“ Dafür kommen laut Mullers Konzertkalender die Mozart-Klaviersonaten, aufgeteilt an zwei Abenden im hauptstädtischen Konservatorium, zur Aufführung. Termine dafür sind der 27. und 29. November 2017.