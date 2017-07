Von Diego Velazquez



Leslie Feist hätte es sich so einfach machen können. Das zuckersüße Lied „1,2,3,4“, das eine iPod Werbung vertonte, machte die kanadische Independent Rock Sängerin 2007 über Nacht zum Weltstar. Ihr damaliges Album „The Reminder“ enthielt noch mehr solcher perfekten Hits: „My Moon My Man“, „So Sorry“ oder „I Feel it all“ zum Beispiel.

Die knackigen Melodien, die so perfekt in das Folk-Revival der späten 2000er passten, Feists einzigartige Stimme und ihre schrammige Art, die Gitarre fast wie ein Perkussionsinstrument zu bespielen, gaben der Künstlerin jenen Wiedererkennungswert, auf dem man locker eine ganze Karriere aufbauen kann. Die neuen Fans wären froh gewesen, das Bankkonto ständig gut gefüllt geblieben.

Doch Feist hatte keine Lust darauf. Sie ließ sich vier Jahre Zeit für „Metals“, ihr nächstes Album. Darauf fand man keine Hits, sondern ein introspektives Werk, das düster und komplex anmutete. Die Leichtigkeit der frühen Hits war nur noch marginal erkennbar. Mit „Pleasure“, das ganze sechs Jahre später (!) erscheint, zeichnet sich ab, dass dies kein Zufall war, sondern der von Leslie Feist resolut eingeschlagene Weg. In dem Sinne ist „Pleasure“ eine logische Weiterentwicklung in der musikalischen Karriere der Kanadierin.



Doch das Wort „logisch“ wird diesem wunderbaren Werk nicht gerecht. Dafür ist „Pleasure“ zu vielschichtig, tiefgründig, sensibel und unberechenbar. Leslie Feist begibt sich auf ein Distillationsexperiment, um herauszufinden, was das Wesen von ihrem musikalischem Schaffen ist. Die offensichtlichen Popstrukturen sind nun definitiv weg. Den einen Refrain, den man im Auto laut mitsingen kann, sucht man vergebens. Was bleibt, ist die einzigartige Stimme, der unverkennbar raue Gitarrenstil und eine von jeglichem groben Popreflex befreite Künstlerin. Das macht „Pleasure“ so zauberhaft.

Keine leichte Kost

Doch vom Zuhörer wird auch so manches abverlangt. Es braucht einige Hörgänge, um sich in diesem Werk zurechtzufinden. „Pleasure“ ist keine leichte Kost. Es braucht Geduld. Einige Stücke bieten dennoch ein sehr schönes Eingangstor in das Werk.

Der Folkkracher „Any Party“ ist das wohl optimistischste Lied des Albums. „Century“, auf dem auch Pulps Sänger Jarvis Cocker zu hören ist, verzichtet zwar auf einen Refrain, versprüht aber ein unmittelbares Wiedererkennungspotenzial. Das groovige Gitarrenspiel im Titelstück „Pleasure“ macht den Opener fast tanzbar. Wer sich davon in die Tiefen des Werkes locken lässt, wird Schwierigkeiten haben, danach herauszukommen.



„I wish I didn't miss You“ ist ein früher Höhepunkt der Platte. „Baby Be Simple“ erinnert an die späten Werke von PJ Harvey – nicht unbedingt musikalisch, aber von der Methodik her: Eine Künstlerin, die von jedem Verkaufs- und Imagezwang befreit ist, exploriert hartnäckig die Tiefen der eigenen Qualitäten. Das bluesige „I'm not running away“ erinnert sogar an ältere Feist-Lieder („Graveyard“), die die Sängerin nun versucht tiefer, besser, verzweifelter zu interpretieren. „Pleasure“ ist voll von solchen Experimenten. Das Resultat ist quälend schön. Nicht mehr und nicht weniger.