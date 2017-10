von Daniel Conrad

Am Samstag ist es soweit. Für Chris Reitz geht es allein auf die Bühne der Musikkneipe „De Gudde Wëllen“. Als Sideman kennen ihn einige schon. Auffällig ist diese E-Violine nun einmal, die er spielt und die eher wie eine geschrumpfte Fassung einer E-Gitarre aus dem Rollkoffer einer Metal-Band aussieht. Insbesondere nach Live-Auftritten an der Seite von Luxemburger Bands wie Zero Point 5 oder Seed to Tree ist der Mittzwanziger den Fans der lokalen Szene längst schon ein Begriff. Und doch war für Eigenes offenbar nie so ein ganz großes Forum da – abgesehen am Rande von Events, bei denen er aber nicht selbst im Fokus stand, sondern eher den musikalischen Kolorit lieferte.

Mit seiner neuen EP könnte der Mann an der „Wood Viper“, so der offizielle Name seines in den Vereinigten Staaten gebauten Instruments, das nun ändern. „Electric Eclectic“, so der Titel des Minialbums, das er am Samstag vorstellt, hat mehr als nur ein Wortspiel zu bieten. Die sechs Tracks, die beim Luxemburger Szene-Urgestein Charles Stoltz aufgenommen und gemastered wurden, hören sich an, wie ein Portfolio des Machbaren. Und das in mehrfacher Hinsicht: Erstens zeigt der Sohn eines klassischen Geigenbauers unter seinem Soloprojektnamen „All Reitz Reserved“ die Variabilität einer E-Geige im Klangbild: mal verzerrt, mal durch Filter und Kompressoren gejagte Sequenzen, die Mischung von Anstrichen zwischen fast klassischem Streichersound und E-Gitarre. Das lässt dann Klangtüftler aufhorchen, die genau nach einer solchen Bandbreite suchen.



Chris Reitz Electric Eclectic 6 Tracks, 34 Minuten https://allreitzreserved.bandcamp.com



Zweitens lässt das Album schon ein wenig verstehen, wie Reitz das als Bühneneinzelkämpfer live reproduzierbar machen könnte. Wie einer seiner musikalischen Weggefährten, der Cellist André Mergenthaler, könnte er das, was auf der EP zu hören ist, mit technischen Helfern wie der Loop-Machine umsetzen. Vorproduzierte, sanft wabernde Electrobeats treffen dabei auf live einspielbare und übereinander schichtbare Elemente – insbesondere die Melodiethemen werden dann zur eigentlichen Chance auf Improvisierbares. Das macht ihn live zwar unabhängiger von anderen – und für Booker billiger –, setzt aber ein hohes Maß an Konzentration und Bühnenpräsenz bei Konzerten voraus, um Kapital daraus zu schlagen. Sonst wirken die Songs – wie vereinzelt auf dem Album – zu formelhaft und konstruiert. Der Anfang zu mehr ist gemacht. Die Basis für den Samstagabend im „De Gudde Wëllen“ ist da. Die Kür dort live wird aber entscheidend sein.



www.allreitzreserved.lu

Greg Lamy en bonne compagnie

par Thierry Hick



Greg Lamy, fidèle à lui-même, invite au voyage.

Photo: Paolo Lobo

«Entrez, c'est ouvert!»: Greg Lamy nous ouvre les portes de son monde imaginaire et surtout musical. Une invitation au voyage que le guitariste veut avant tout colorée et raffinée.

Ici, pas de gros effets de surprises, les propos sont certes convenus, mais bien pluriels. Comme à son habitude, Greg Lamy aime brouiller les pistes et dérouter quelque peu l'auditeur.

Après «I See You» en 2009 et «Meeting» en 2014, le Greg Lamy Quartet est de retour avec «Press Enter», un nouvel opus décliné en neuf titres, auxquels vient s'ajouter un bonus.

Les six cordes de Greg Lamy sont toujours en éveil, tout comme les fûts du batteur Jean-Marc Robin, ou l'embouchure du saxophoniste Johannes Müller et les grosses cordes du contrebassiste Gautier Laurent. La bande des quatre s'est sans doute bien amusée lors de l'enregistrement de cette galette. Cela s'entend et se ressent.

Tenant à tour de rôle le haut de l'affiche, les musiciens prennent gentiment et avec respect la parole. L'heure est ensuite à l'osmose totale lorsqu'il s'agit de mener le navire jazz à bon port. Se jouant avec malice des matrices des «blue notes» – entre passages tutti et improvisations – le quartet laisse éclater au grand jour des moments de pure joie, de grande mélancolie ou de trouble. Les dix titres de l'album, tous de la plume de Greg Lamy, dépeignent un univers tantôt impressionniste tantôt figuratif.



Du point de vue musical, le guitariste ne se cantonne pas à un seul genre. Tendance jazz-rock pour «Control Swift», mélopées mélodiques rappelant des chants africains pour «Le sujet», moment purement swing pour «A.-C.», pages totalement blues pour «Blues For Jean» ou «D Blues», le combo brasse les styles, les couleurs et les atmosphères.



Greg Lamy Quartet «Press Enter» 10 titres, 57 minutes Igloo-Records www.greglamy.com



Les constructions harmoniques imagées rivalisent avec des enchevêtrements de mélodies simples, mais ô combien puissantes. Des arrangements judicieusement construits et des rythmiques efficaces viennent se greffer sur ce matériau de base. Le tout est bien ficelé.

Quelques titres de l'album «Press Enter» sont issus de la terminologie informatique. Greg Lamy est par contre à mille lieues de ce monde froid et impersonnel. L'éternel guitariste globe-trotter est toujours aussi personnel, positif et impulsif dans son attitude et son travail. L'électron libre de la scène jazz luxembourgeoise reste libre.



La release-party de l'album «Press Enter» du Greg Lamy Quartet a lieu le samedi 7 octobre à 20 heures aux Rotondes de Bonnevoie. Prix: 12 euros (prévente) et 15 euros (caisse du soir). Infos et tickets sur: www.rotondes.lu



www.greglamy.com