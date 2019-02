Wie Verhext

Sabrina Spellman kämpft in "The Chilling Aventures Of Sabrina"mit dem Erwachsenwerden, dem Teufel und anderen Dämonen

Das Leben als Halb-Hexe ist nicht einfach – besonders als Teenager. Denn im Alter von 16 Jahren muss man sich entscheiden: Will man das Leben eines Sterblichen führen oder in die Kunst der Zauberkünste eingeweiht werden. In einer Halloweennacht steht Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) genau vor dieser Wahl. Beugt sich die junge Frau allerdings dem Wunsch ihrer Tanten Zelda (Miranda Otto) und Hilda (Lucy Davis) und geht mit dem Teufel einen Pakt ein, hat dies ernste Konsequenzen ...