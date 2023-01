Ein Bild verschwindet 1918 aus dem Museum. Und landet später bei einem Popstar im Wohnzimmer. Die Stadt Amiens bittet jetzt um eine Leihgabe.

Seit Jahrzehnten verschollen

Wie die Stadt Amiens ein Ölgemälde bei Madonna wiederfand

Ein Bild aus dem Jahr 1822 verschwindet 1918 aus einem Museum in Frankreich. Und landet später bei Popstar Madonna an der Wand. Die Stadt Amiens bittet jetzt um eine Leihgabe.

(dpa/tom) – Halbnackt schwebt die Göttin der Jagd, des Mondes und der Geburt auf den schönen Hirten zu. „Diana und Endymion“ heißt das sinnliche Bild von Jérôme-Martin Langlois aus dem Jahr 1822. Während des Ersten Weltkriegs verschwand es aus dem Museum in Amiens in Nordfrankreich. Nun könnte es sich in der Sammlung des amerikanischen Popstars Madonna befinden.

Foto: gemeinfrei

In einem Video bittet die Bürgermeisterin von Amiens den Weltstar deshalb, der Stadt das Bild zu leihen. „Madonna, Sie haben wahrscheinlich noch nie von Amiens gehört“, beginnt Brigitte Fouré das Video. „Aber seit einigen Tagen besteht eine besondere Verbindung zwischen Ihnen und unserer Stadt.“



Dem Appell an Madonna ging ein kürzlich erschienener Artikel in der Zeitung „Le Figaro“ voraus. Wie Fouré auf Facebook schreibt, hat dieser ihr ermöglicht, dem Bild auf die Spur zu kommen.

Dem Text zufolge hat Madonna 1989 für 1,3 Millionen Dollar (heutiger Wert etwa 2,6 Millionen Euro) bei einer Auktion in New York ein Gemälde mit „Diana und Endymion“ erworben, jedoch ohne Datum und Unterschrift. Wie auch der „Guardian“ berichtete, soll Madonnas Bild drei Zentimeter kleiner als das in Amiens vor über 100 Jahren verschwundene sein. Die fehlenden Zentimeter könnten für eine Kopie sprechen - sie eröffnen allerdings auch die Möglichkeit, dass dem Original lediglich die Unterschrift abgetrennt wurde.

Ein Gemälde in den Wirren des Ersten Weltkriegs

Die Frage, wie das Bild nach New York gekommen sein soll, hängt dabei eng mit der Weltgeschichte zusammen. Im Ersten Weltkrieg wurde die Stadt Amiens im März 1918 Ziel eines tagelangen deutschen Artilleriebombardements. Große Teile der Stadt, darunter das Museum, wurden zerstört.

Die Gemäldesammlung war kurz zuvor eilig nach Paris in den Louvre evakuiert worden. Als sie nach dem Ersten Weltkrieg nach Amiens zurückkehrte, fehlte jedoch „Diana und Endymion“. Zunächst nahm man an, es sei unterwegs verloren gegangen. Spätere Nachforschungen kamen zu dem Schluss, es sei gar nicht erst mit nach Paris gegangen und stattdessen einem deutschen Artillerietreffer zum Opfer gefallen. Abschließend geklärt ist der Verbleib also noch nicht.

Eindeutiger ist die Frage, wie die Stadt Amiens überhaupt davon erfuhr, dass ihr gesuchtes Bild - vermutlich - nicht zerstört ist: Als die Zeitschrift „Paris Match“ im Jahr 2015 eine Homestory über Madonna druckte, war das Gemälde auf einem Foto im Haus des Popstars zu sehen.

Gleich ob es sich um das authentische Gemälde von Jérôme-Martin Langlois (1779-1838) handle oder um eine Kopie, sie wolle, dass die Menschen in Amiens es wieder sehen können, sagte die Bürgermeisterin dem Fernsehsender TF1 - und zwar 2028, wenn Amiens sich um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt bewirbt. In ihrem Video präzisierte Fouré auch, dass man den legalen Erwerb des Gemäldes nicht bestreite. Sie selbst habe allerdings erst vor kurzem überhaupt davon erfahren und nicht bereits 2015.