Wie der Ukraine-Krieg osteuropäische Balletts aufwirbelt

Foto: AFP

Eine ukrainische Flagge an der Fassade des Londoner Kolosseums, wo am Samstag die „Dance for Ukraine"-Benefizgala stattfand. Weltberühmte Balletttänzerinnen und -tänzer aus Russland und der Ukraine, Argentinien, Kuba, Frankreich und Japan kamen zu einer Gala zusammen, um Spenden für die Ukraine zu sammeln und ein Zeichen des Friedens zu setzen.