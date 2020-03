Wie Corona die New Yorker Kulturszene trifft

Opernsänger Michael Todd Simpson und der Bassist Jeffrey Allen berichten über den kulturellen Ausnahmezustand in Big Apple.

Opernsänger Michael Todd Simpson (42):

Ich war gerade in Pittsburgh und habe „Carmen“ geprobt, als ich erfuhr, dass New York den Ausnahmezustand verhängt hat und die Metropolitan Opera und alle anderen Konzertsäle, in denen ich regelmäßig auftrete, wegen der Corona-Krise vorerst schließen.

Ich bin nicht festangestellt, ich bin freischaffender Künstler ...