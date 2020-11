In seinem Theaterstück „AppHuman“ beschäftigt sich Ian de Toffoli mit der künstlichen Intelligenz und fragt: dürfen Apple, Google, Tesla, Uber und andere über Leben und Tod entscheiden? Ein Interview.

Ein Smartphone hat er, ein uraltes, bei dem das Betriebssystem bereits mit GoogleMaps erschöpft ist, wie er betont. An dem sanften Tyrannen in der Hosentasche kommt auch Ian de Toffoli nicht vorbei, von Gesundheits-Apps lässt er sich aber auf keinen Fall vorschreiben, was er essen darf und was nicht. Sein Theaterstück „AppHuman“ feiert am Montag im Kapuzinertheater Premiere. Moral und Ethik sind gefragt, wenn selbstfahrende Autos töten.



Ian de Toffoli, „AppHuman“, da denkt man an Smartphone und Mensch ...